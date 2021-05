Secondo l’analisi grafica il titolo TitanMet potrebbe essere sul punto di partire al rialzo per un guadagno di oltre il 200%

Primo di procedere con l’analisi grafica, però, ci sono un paio di aspetti che vanno chiariti relativamente a TitanMet.

La società è inserita nella black list della Consob, per cui ogni mese è tenuta a riportare la sua posizione finanziaria netta. L’ultima aggiornamento datato 13 maggio 2021, conferma quanto evidenziato nei mesi precedenti e cioè che la posizione finanziaria netta è positiva.

Prima di buttarsi a capofitto sul titolo, però, c’è un aspetto che va analizzato con attenzione. La capitalizzazione del titolo è di circa 8 milioni di euro, mentre gli scambi medi giornalieri corrispondono a un controvalore inferiore a 20.000 euro. Si comprende, quindi, che con piccole somme è possibile manovrare l’andamento del titolo. In situazioni come queste il rischio di esporsi alle conseguenze di una forte volatilità è molto elevato.

Il titolo TitanMet potrebbe essere sul punto di partire al rialzo per un guadagno di oltre il 200%: Le indicazioni dell’analisi grafica

TitanMet (MIL:TTT) ha chiuso la seduta del 24 maggio a quota 0,062 euro invariato rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma da ormai oltre 10 settimane le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 0,058-0,0624 euro. Solo una chiusura settimanale esterna a uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al rialzo, invece, gli obiettivi sono quelli individuati dalla proiezione rialzista in corso sul time frame mensile.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

La proiezione in corso è rialzista, ma sono tre mesi che, nonostante il segnale rialzista dello Swing Indicator e del BottomHunter, le quotazioni non riescono a rompere al rialzo la resistenza in area 0,065 euro in chiusura mensile. Qualora dovessimo assistere a questo break rialzista il titolo potrebbe letteralmente esplodere al rialzo per puntare gli obiettivi indicati in figura. Nel caso in cui venga raggiunto il III obiettivo di prezzo le quotazioni di TitanMet potrebbero triplicare rispetto ai livelli attuali.