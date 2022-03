Dopo mesi di chiusure anche i cinema e i teatri stanno tornando, lentamente, alla normalità. Le regole sono ancora stringenti ma in molti hanno ricominciato a frequentare i cinema.

I film appena usciti sono molti, meritano di essere citati “Belfast” e “L’ombra del giorno” con Riccardo Scamarcio.

Oltre a questi due film, però, ai cinefili non sarà sfuggita una nuova uscita molto interessante “Cyrano”. Un film tratto dall’opera dell’autore francese Edmond Rostand “Cyrano de Bergerac”. Sono molti i film e i generi artistici, come la musica, che nel tempo si sono rifatti a questa opera.

Tra tutte merita ricordare la famosissima canzone dell’italiano Francesco Guccini dedicata proprio a questo tormentato personaggio letterario.

Nel caso del film di cui si andrà a trattare il protagonista è interpretato magistralmente da Peter Dinklage e diretto da Joe Wright.

L’attore in molti lo ricorderanno nel ruolo di Tyrion Lannister nella fortunata serie televisiva “Il trono di spade”.

Da non perdere al cinema uno dei film più belli del momento da vedere per riflettere sull’amore e sulla vita

La trama racconta la storia di Cyrano e di Roxanne e dell’amore provato da lui nei confronti della ragazza.

Il protagonista è un abile spadaccino e riesce ad ammaliare tutti utilizzando le parole. Nonostante queste capacità innate ha una tendenza all’ autosabotaggio quando si tratta della ragazza. Infatti, per via del suo aspetto fisico e per la sua timidezza la paura di essere rifiutato supera addirittura l’amore per Roxanne.

Nel frattempo la ragazza si innamora di un piacente giovanotto che, però, sembra non essere dotato di capacità dialettiche.

Cyrano sfrutterà questa debolezza del ragazzo per insinuarsi nel cuore di Roxanne.

Il film è un musical che alterna momenti di cantato con momenti di recitazione carica di emozione.

Gli attori sono ottimi nel ruolo loro assegnato. Tra tutti, come si scriveva spicca Dinklage con la sua sublime recitazione.

Un racconto che viene modernizzato mutando il “difetto”dell’aspetto fisico di Cyrano. Si passa da un naso importante e storto al nanismo.

Un film che parla di paura insensata, quel terrore che attanaglia moltissime persone quando devono mostrarsi agli altri.

Una paura che, spesso, paralizza e non permette di cogliere tutte le possibilità che la vita offre solamente per timore del giudizio.

Il timore di essere rifiutati porta a non provarci nemmeno e, questo, sul lungo periodo potrebbe provocare dei rimpianti che saranno peggio del rifiuto.

Un bel film da andare a vedere durante il fine settimana al cinema. Con la sua delicatezza saprà incantare tutti, anche il pubblico più giovane. Ecco perché è da non perdere al cinema uno dei film più belli del momento che ci farà riflettere sull’esistenza.