In seguito alla riapertura dei cinema in molti hanno ricominciato ad andare a vedere film. La voglia di uscire di casa ha, infatti, spinto tante persone a trascorrere le serate davanti ad un film comodamente seduti sulle poltroncine del cinema. Sicuramente un netto miglioramento rispetto al tempo passato davanti allo streaming proiettato sullo schermo del tablet o del pc. Tuttavia anche su siti come Netflix è possibile trovare film molto interessanti da guardare durante le fredde serate autunnali.

Le uscite in questo periodo, infatti, sono state molte e tra tutte meritano di essere nominate due produzioni che hanno partecipato al festival di Cannes.

Si tratta di “Ariaferma” e “France”, due film molto intriganti e per nulla banali disponibili in numerose sale cinematografiche sparse sul territorio.

Sono questi i film straordinari da non perdere al cinema nell’ultimo weekend di ottobre

Il primo film di cui si tratterà è l’italiano “Ariaferma” diretto da Leonardo Di Costanzo e presentato fuori concorso al festival di Cannes 2021. Da quando è uscito nelle sale il 14 ottobre ha raccolto numerose recensioni positive da parte della critica.

Nel cast troviamo, agli antipodi, due pilastri del cinema italiano, Toni Servillo e Silvio Orlando. I due interpretano magistralmente i ruoli di agente penitenziario e di detenuto all’interno di un carcere ormai abbandonato.

L’ambientazione, infatti, è quella di un carcere immaginario prossimo alla chiusura. Per questioni burocratiche una decina di detenuti tardano ad essere trasferiti e questo obbliga anche alcuni agenti a fermarsi nel carcere.

La convivenza forzata è il pretesto per raccontare uno spaccato di vita carceraria nel quale, pur non dissolvendosi, si attenuano differenze tra guardie e detenuti.

Il carcere e la situazione sospesa diventano luogo ideale per la creazione di strane e inattese alleanze.

France

Il secondo film che andrebbe visto nel weekend che sta per cominciare è “France”. Anche in questo caso si tratta di un film presentato al Festival di Cannes 2021. France non è solo la Francia ma anche il nome della protagonista, una giornalista televisiva ambiziosa e brillante alle prese con politici, guerre e famiglia.

France, interpretata magistralmente da Léa Seydoux, è una vera star sempre di corsa e con poco tempo da dedicare al figlio.

Un personaggio che si inserisce perfettamente nel Mondo in cui si muove. Tra finzione e cinismo la sua vita cambierà in seguito ad un avvenimento inaspettato. La protagonista, infatti, investe accidentalmente un rider e questo farà crollare una parte del suo Mondo e delle sue certezze.

Per la prima volta France si renderà conto della realtà che la circonda e questo la porterà addirittura a rifiutare la fama.

Una sorta di critica spietata al Mondo in cui viviamo fatto di apparenza e finzione.

Ecco, quindi, perché sono questi i film straordinari da non perdere al cinema nell’ultimo weekend di ottobre.