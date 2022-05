Quando la primavera inizia ad essere inoltrata e le temperature si alzano la voglia di cucinare in maniera impegnativa si abbassa. La fortuna è che ci sono tante soluzioni per proporre ugualmente una cena che sia sfiziosa, cucinabile in brevissimo tempo e che consenta anche di mangiare sano. Non è, infatti, una missione impossibile coniugare tutte queste esigenze.

Una delle strade giuste da imboccare è partire dalle materie prime. Più queste sono sane, più è probabile che in pochi passaggi si riescano a costruire piatti che sono in grado di avere rapidità di preparazione e capacità di soddisfare le esigenze di palato e stile di vita alimentare. E allora anche per chi vuole perdere peso o restare in forma ecco 3 gustose idee su cosa cucinare per cena che si preparano senza grandi sforzi.

SI parte dalla materia prima: le melanzane. Sono la base per costruire tre ricette semplicissime che potrebbero anche essere cucinate insieme.

La prima soluzione sono le pizzette di melanzane. Ed è davvero difficile individuare una ricetta più semplice. Basta, infatti, tagliare le melanzane longitudinalmente in maniera tale da avere dei dischetti (non molto spessi) che possono rappresentare un qualcosa che possa essere assimilata alla base di piccole pizze. Al di sopra di essi si potrà mettere della passata del pomodoro, un po’ di formaggio a pasta filata tagliato a dadini e infine dell’origano. Una volta completata la rapida preparazione basterà infornare tutto per una ventina di minuti e in poco tempo si avrà il piatto finito.

Ecco 3 gustose idee su cosa cucinare per cena di veloce e leggero anche per gli amici senza rinunciare al gusto

L’altra soluzione sono gli involtini di melanzane. Anche in questi casi si deve fare un taglio longitudinale, ottenere fette sottili circa e qualora lo si desidera anche asciugarle per togliere eventuale liquido in eccesso. A parte va creato il ripieno degli involtini e in questo caso si può dare sfogo alla fantasia. Una soluzione potrebbe essere del pomodoro fresco a dadini, del pan grattato e altre spezie che potrebbero insaporire il composto. Alcuni ci mettono dei salumi o del tonno, altri persino del formaggio. Dopo aver impastato tutto e creato un risultato finale omogeneo, in piccole quantità andrà adagiato sulle melanzane. Queste andranno arrotolate in maniera tale da chiudere il tutto e fissate con uno stecchino. Anche in questo caso dovranno essere cotti in forno.

L’altra soluzione è creare degli spiedini sfruttando le melanzane grigliate e successivamente tagliate a pezzi piccoli. Si possono così creare, con l’ausilio delle stecche, gustose alternanze tra le stesse melanzane, del pomodoro, ma anche altri ortaggi (zucchine ad esempio), pezzetti di carne o qualunque cosa abbastanza consistente e piccola da aggiungere alla colonna.

