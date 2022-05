Concorsi e offerte di lavoro sono all’ordine del giorno. Ciò che ognuno di noi dovrebbe fare è cercare di rimanere costantemente aggiornato. Solo in questo modo, infatti, potremmo avere la possibilità di trovare il posto di lavoro più adatto a noi.

Consultando i bandi, i requisiti per la candidatura e le prove previste, infatti, avremo la possibilità di capire effettivamente quale sia il ruolo ideale a cui vogliamo aspirare. Una volta consolidata la nostra scelta, sarà ovviamente il momento di prepararsi al meglio per le prove previste.

Nuovo Concorso Scuola Straordinario Bis 2022 bandito dal MIUR, ecco tutte le novità e le prove previste per accedervi

Bisogna ammettere che ci sono alcuni concorsi che sono più attesi di altri, non tanto per i ruoli offerti quanto per i mesi in cui si è aspettato il bando. E finalmente, sembra che quello del Concorso Scuola Straordinario Bis sia pronto ad aprire.

Infatti, il concorso bandito dal MIUR, volto a reclutare tutti i docenti che abbiano almeno 3 anni di esperienza nel campo, era atteso per lo scorso anno. Pare, però, che sia il 2022 l’anno in cui finalmente il concorso darà la possibilità di candidarsi. I posti a disposizione sono 14.000 e l’uscita ufficiale del bando è prevista per il mese di maggio. Dunque, entro la fine di questo mese nello specifico, si avranno tutti i dati per potersi candidare.

Da maggio in arrivo l’attesissimo bando per i 14.000 posti di lavoro aspettati da diversi mesi

Per partecipare al concorso, bisognerà rispettare dei requisiti molto precisi. In primis, bisognerà essere in possesso di un titolo o di un’abilitazione specifica alla classe di concorso. Inoltre, bisognerà aver svolto servizio nelle istituzioni scolastiche per almeno 3 anni (di cui 1 nella classe specifica di concorso al quale si vuole accedere), anche se non dovessero essere consecutivi, a partire dal 2017.

In più, il servizio fatto senza specializzazione sarà valido per partecipare alla procedura straordinaria per la classe di concorso a cui si vorrà accedere. Infine, non bisognerà essere stati assunti da GPS/elenchi aggiuntivi 2021/2022. La partecipazione prevede una tassa di 10 euro.

Si terrà una prova orale e una valutazione dei titoli che verranno presentati nel corso della candidatura. Le prove disciplinari dovrebbero avvenire entro e non oltre il 15 giugno. Dunque, sappiamo che è da maggio in arrivo l’attesissimo bando per i posti di lavoro appena indicati e da giugno le prove in merito.

Approfondimento

