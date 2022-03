Concorsi e bandi sono utilissimi per coloro che stanno cercando lavoro. In questo modo, infatti, è possibile cercare il ruolo più adatto al nostro profilo e, soprattutto, trovare un’occupazione che ci renda felici e soddisfatti. Per arrivare a questo obiettivo, la cosa migliore da fare è sicuramente quella di mantenersi sempre informati. Conoscendo i vari bandi aperti o in arrivo, potremo avere la possibilità di prepararci al meglio e capire se abbiamo i requisiti necessari per partecipare.

Il Ministero dell’Interno annuncia l’apertura di un bando a breve per nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato

Oggi ci concentriamo su un bando, che verrà aperto a breve e che è indetto dal Ministero dell’Interno. In questo caso, pare si prevedano 1.360 assunzioni a tempo indeterminato e pieno. I ruoli sono suddivisi ovviamente in diversi uffici e comprendono una serie di ruoli, che vanno dalla carriera dirigenziale a quella prefettizia. Nello specifico, ci sarebbero:

150 ruoli per l’area funzionale II e 200 ruoli per l’area funzionale III;

800 ruoli sempre per area funzionale II con posizione economica F2;

70 unità per consiglieri;

130 posti per i prefetti;

10 ruoli affidati invece ai dirigenti di seconda fascia.

Sarebbero ben 1.360 i contratti a tempo indeterminato in arrivo offerti dal Ministero dell’Interno anche per chi ha solo un diploma

Dunque, avendo consultato già la divisione delle unità previste dal bando in arrivo, potremo capire se effettivamente c’è un ruolo che potrebbe corrispondere alle nostre capacità. Per inoltrare la domanda, sarà necessario attendere il bando ufficiale, che verrà pubblicato a breve. Le assunzioni potranno essere effettuate entro il 31 dicembre 2022, come previsto soprattutto dal Decreto Milleproroghe convertito in legge. Comunque, bisogna fare la richiesta di partecipazione sul sito ufficiale del Ministero. Il bando è aperto sia a candidati che presenteranno una laurea, sia a coloro che invece si presenteranno al concorso con il diploma.

Dunque, ora abbiamo certamente le informazioni base necessarie. E, soprattutto, sappiamo che sarebbero ben 1.360 i contratti a tempo indeterminato offerti dal Ministero dell’Interno per i diversi ruoli sopraindicati. Non rimane che attendere l’uscita del bando nei prossimi mesi per poter consultare i diversi requisiti che verranno richiesti. Se dovessimo rispettarli, sarà possibile inoltrare la domanda e attendere l’apertura delle prove e i conseguenti esiti che ne verranno.

Lettura consigliata

Fuori le date per il concorso di 1.479 posti di lavoro a cui accedere anche solo con terza media o diploma di scuola secondaria