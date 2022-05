Sono diversi gli animali che possono rovinare i nostri raccolti. I volatili hanno l’abitudine di avvicinarsi alle case e alle colture in cerca di cibo. Per questo motivo, è tutt’altro che raro vedere uccelli aggirarsi nelle aree esterne di casa. I volatili possono danneggiare le nostre piante e le colture perché si cibano di semi, foglie, frutti ed ortaggi. Pertanto, cercare di allontanare questi animali può diventare una necessità. Alcuni uccelli, come gazze e cornacchie, sono un vero e proprio pericolo per i nostri orti.

Questi sono animali onnivori e che quindi si nutrono di foglie, semi e frutti, danneggiando irrimediabilmente le colture. Passeri e cardellini, invece, essendo granivori, si nutrono principalmente di semi. Fortunatamente, possiamo ricorrere a dei semplici rimedi casalinghi per tenere lontani questi uccelli dalle aree coltivate. Se molti di noi usano spezie e cd per non fare avvicinare i volatili, oggi sveleremo che ci sono anche altri rimedi formidabili a questo problema.

Non cd o spezie, per difendere l’orto dagli uccelli che danneggiano e mangiano le piante bastano 4 economici rimedi della nonna

Se vogliamo difendere le piante dell’orto, il metodo più comune ed efficace è il classico spaventapasseri. Questo è un eccellente dissuasore visivo ed è capace di tenere lontani i volatili, che lo percepiscono come qualcosa di sconosciuto. Possiamo realizzare dei fantocci dalle sembianze umane usando qualche vecchio straccio e un bastone. In alternativa, possiamo creare dei dissuasori da tenere negli orti e giardini utilizzando lattine e tappi colorati. Se la struttura si muovesse con il vento sarebbe ancora più efficace, perché il rumore spaventerà i volatili.

Bottiglie e vaschette di plastica

Perfetta per orti e giardini per spaventare gli uccelli, possiamo utilizzare una bottiglia di plastica. Questo trucchetto è davvero semplice: basterà mettere al suo interno dei sassolini e legarla ad un ramo o a un altro supporto. Il rumore generato dai sassi nella bottiglia terrà lontani i volatili. In alternativa, possiamo sostituire i sassolini con delle palline di fogli di alluminio. Il colore sgargiante della carta darà fastidio agli uccelli e non li farà avvicinare. Anche le vaschette di plastica possono assolvere allo stesso ruolo. Sarà sufficiente legarne due con uno spago e appenderle alle piante da difendere. Essendo vicine, muovendosi faranno rumore e gli uccelli non si avvicineranno.

Barriere

Non cd o spezie, per difendere l’orto uno dei più classici rimedi è realizzare delle barriere. Il modo più efficace è quello di utilizzare il tessuto non tessuto, ma possiamo ripiegare usando delle vecchie lenzuola, possibilmente di colore scuro. Coprire le piante, soprattutto quelle appena seminate, le terrà al riparo dall’attacco degli uccelli in cerca di cibo.

Fili e nastri e un ulteriore consiglio

Ancor meglio se sono di colori sgargianti, piccoli fili e nastri che si muovono con il vento sono perfetti per allontanare i volatili dalle piante. Questi, muovendosi, simulano la presenza di un possibile predatore e l’istinto degli uccelli li porterà ad allontanarsi. Basterà appenderli ai rami per risolvere il problema. Cerchiamo di variare ed alternare i metodi utilizzati. I volatili con il tempo si abituano alla presenza di questi strumenti, capiscono che sono innocui e torneranno ad avvicinarsi.

