Da Chiara Ferragni a Hailey Bieber: ecco qual è il taglio di capelli per essere alla moda come le star

Scopriamo qual è il taglio più alla moda di quest’anno, adatto a ovali di diverse forme, che sfina e incornicia il viso con armonia.

Andare dal parrucchiere è una vera e propria abitudine per tantissime persone in tutto il mondo. C’è chi ci va una volta al mese per ritoccare il colore, chi ci si reca ogni settimana per la piega e così via.

I capelli in ordine, infatti, sono fondamentali per ottenere la migliore versione di noi stessi e per apparire al meglio delle nostre possibilità. Quante volte, dopo che abbiamo sistemato i nostri capelli, ci siamo sentiti subito più belli e piacenti? È normale che sia così, e questo fa capire quanto sia importante avere i capelli in buono stato.

Cambiare taglio di capelli può aiutarci ad esprimere il nostro carattere, l’umore, ma può essere anche un modo per seguire la moda. Nel 2023, per essere davvero al passo con le nuove tendenze, c’è un taglio che tutti dovrebbero provare per essere sempre perfette. L’acconciatura di cui parleremo oggi è sicuramente adatta a quasi tutte le tipologie di viso, perché valorizza e incornicia l’ovale del volto in maniera, a dir poco, ideale. Sarà per questo motivo che sono già innumerevoli le star del cinema e della TV che l’hanno già scelto.

Da Chiara Ferragni a Hailey Bieber: le star scelgono questo taglio e questo colore di capelli per essere sempre perfette

Sanremo è finito da oltre una settimana, e ancora se ne parla. Se le canzoni sono passate un po’ in secondo piano, chi è ancora sulla cresta dell’onda con tutte le scarpe è Chiara Ferragni.

Nonostante il suo monologo sia stato deludente a detta di molti, Ferragni è ancora presente su tutti i giornali di moda e stile anche per un dettaglio non da poco.

La popolare imprenditrice digitale ha scelto proprio il palco dell’Ariston per presentare al pubblico il suo nuovo taglio di capelli: un bellissimo caschetto. Chiara ha un volto dai lineamenti regolari, quindi era facile che questo taglio le stesse bene, ma il punto è un altro. Questo taglio, infatti, sta bene sostanzialmente a tutte.

Un vero passe-partout per ogni occasione

Oltre a Chiara Ferragni, sono tantissime anche le star internazionali che hanno optato per questo bellissimo taglio che ormai fa tendenza. Da Hailey Bieber a Lily Allen, fino alla nostra Michelle Hunziker, vip con ovali di forme diverse si sono lasciate conquistare dal caschetto. Il motivo è semplice: questo taglio è un vero e proprio sempreverde adatto alla maggior parte di noi. Insomma, da Chiara Ferragni a Hailey Bieber, il caschetto ha convinto proprio tutti.

È perfetto per le occasioni più formali, quelle che richiedono più ordine e compostezza. In questo caso, sarà più adatto un caschetto liscio, più lineare e composto, adatto ad ogni occasione.

Nelle situazioni più casual e sbarazzine, invece, potremmo optare per un bellissimo caschetto ondulato, più facile da gestire e reggere.

Non lasciamoci sfuggire il particolare perfetto

Per concludere, potremmo scegliere per il nostro caschetto il balayage, che quest’anno tornerà di moda, ma non solo. Anche il rosa champagne o il cherry cola saranno assoluti protagonisti della stagione, e non ci resta che scegliere quello più adatto a noi.