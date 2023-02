Gli “up and down” a Sanremo: dal monologo vero e sentito di Chiara Francini a quello deludente della Ferragni.

Sanremo si rivela ogni anno una sorpresa. Oltre ai cantanti in gara anche tanti ospiti. Nei prossimi paragrafi scopriremo chi ha riscosso consensi e chi invece ha deluso.

A distanza di tre giorni possiamo fare un bilancio sulla 73° edizione del Festival di Sanremo. Anche quest’anno tanti gli ospiti che hanno calcato il palco dell’Ariston. Tuttavia non tutti hanno risposto alle aspettative. Indiscutibile il talento del vincitore del Festival, Marco Mengoni a distanza di 10 anni si aggiudica nuovamente la vittoria. Il brano “Due vite” lo lancia direttamente al primo posto della classifica, ma anche la serata cover non delude. Con la famosissima canzone “Let it be”, guadagna una standing ovation e si aggiudica ancora il podio. Decisamente in down il cantante Blanco, fischiato dal pubblico dopo un’esibizione alquanto fuori luogo.

Le co-conduttrici sono Francesca Favagni e Chiara Francini, ospite d’onore Chiara Ferragni

Una giornalista, un’attrice e un’influencer. Ecco le co-conduttrici di Sanremo 2023, tre donne diverse ma che hanno senz’altro hanno lasciato qualcosa al Festival. Francesca Favagni, conduttrice del noto programma rai “Belve”, porta la sua esperienza lavorativa sul palco del Festival raccontando storie di vera vita. La giornalista riporta le testimonianze dei ragazzi del Carcere minorile di Nisida. Un modo per dare voce alla sofferenza e raccontare una dura realtà. Tra gli up di Sanremo ritroviamo certamente l’attrice Chiara Francini, che irrompe sul palco del festival con la sua ironia. Ha colpito fortemente il suo monologo sulla “maternità mancata”. “Quando qualcuna ti dice che è incinta e tu non lo sei mai stata c’è come qualcosa che ti esplode dentro. – racconta la Francini – E non c’è spazio per il tuo dolore, per la tua solitudine. Tu devi festeggiare”.

Un monologo che racconta i sentimenti dell’attrice, ma in realtà è la voce di tantissime donne. Uno stato di insoddisfazione che spesso colpisce chi non vuole o non può avere figli. Queste donne finiscono per sentirsi inadatte, fallite di fronte alle aspettative di una società ancora troppo retrograda. E io alla fine, penso che abbia ragione lei, che io sia sbagliata.”A rendere ancor più crudo questo discorso è stata la presenza accanto all’attrice di un passeggino, simbolo chiave della maternità. Un plauso all’attrice.

Gli “up and down” a Sanremo: dal monologo vero e sentito di Chiara Francini a quello deludente della Ferragni.

Chiara Ferragni, tanto annunciata e ospite d’onore del Festival, si colloca decisamente tra i down di Sanremo 2023. Mettendo da parte le osservazioni critiche sulla sua forma fisica, con abiti che decisamente non hanno valorizzato la sua figura. A toglierle la scena è stato il marito Fedez, che con i suoi interventi provocatori e sketch a tratti inopportuni ha fatto molto discutere. Di poca presenza, la Ferragni ha avuto modo di esprimersi durante il suo personale monologo. Ancora una volta l’influencer mette al centro la sua persona, o personaggio, con una “lettera a sé stessa”. Un elogio velato al suo lavoro ed ai suoi sacrifici, condito da qualche frase fatta sulla figura della donna. Un monologo, ahimè, a tratti noioso. Le aspettative su di lei forse erano davvero troppe, alla fine dei conti hanno parlato più dei suoi vestiti.