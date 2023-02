Invece dei soliti deodoranti per ambienti coltiviamo queste piante per coprire i cattivi odori e profumare casa

Come profumare l'ambiente in modo naturale-proiezionidiborsa.it

Le piante sono perfette per arredare ma anche per profumare la casa. Non avremo più bisogno di deodoranti per ambienti e diffusori di aromi se scegliamo quelle giuste. Scopriamo insieme quali piante hanno un profumo intenso e persistente, adatto agli ambienti domestici.

Le piante sono dei complementi d’arredo che abbelliscono ogni stanza della casa e costano anche poco. Circondarsi di piccoli arbusti porta molteplici benefici per l’organismo, come migliorare l’umore e aumentare il benessere. Inoltre, alcuni di loro, hanno la capacità di eliminare l’umidità in casa e assorbono gli agenti inquinanti (come la formaldeide), oltre a decorare e colorare ogni angolo dell’appartamento.

Molti di noi, per eliminare i cattivi odori o semplicemente per profumare la casa, ricorrono ai deodoranti per ambienti o ai diffusori di essenze. Ma questi prodotti, spesso, hanno un odore molto intenso, poco tollerato e che svanisce in fretta.

Anche in questo caso le piante aiutano a risolvere il problema. Infatti, scegliere quelle che hanno un profumo inebriante e intenso, potrebbe eliminare i cattivi odori e purificare l’aria.

Ma vediamo quali sono le piante da scegliere.

Invece dei soliti deodoranti per ambienti coltiviamo queste piante dal profumo inebriante

Il primo arbusto da prediligere è il geranio odoroso. Parliamo di una pianta erbacea perenne che presenta delle foglie molto

decorative. Queste emanano un profumo inteso e al tatto sembrano anche vellutate.

Sono molto apprezzate le foglie che profumano di limone e menta.

I gerani odorosi sono delle piante rustiche e che hanno bisogno di molta luce. Se coltivati in casa, ricordiamo di non posizionarli vicino ai termosifoni.

Per far crescere la pianta sana e vigorosa, utilizziamo un terreno ben drenato per evitare i ristagni. Questo piccolo arbusto ha bisogno di innaffiature costanti, ma ricordiamo di non bagnare mai i fiori e le foglie per evitare di rovinarli.

Inoltre, utilizziamo un vaso di grandi dimensioni, perché il geranio odoroso tende a crescere molto velocemente.

Un fiore dalla delicata sfumatura di viola

La seconda pianta perfetta per profumare la casa è la lavanda. Una bellissima erbacea dall’odore persistente. I suoi fiori sono molto utilizzati per preparare anche dei sacchetti da inserire nell’armadio.

Di solito questa pianta viene coltivata in giardino, ma ci sono alcune varietà perfette per l’appartamento. Ad esempio, la lavanda nana potrebbe fare al caso nostro. Ha delle dimensioni più contenute e cresce molto rapidamente. Inoltre, i suoi bellissimi fiori viola abbelliscono e decorano la stanza.

La lavanda nana è una pianta rustica che cresce perfettamente nei terreni poveri e con un ph alcalino.

Facciamo attenzione alle irrigazioni, per non provocare problemi alle radici. Prima di innaffiare la pianta, aspettiamo sempre che il terreno sia completamente asciutto.

Le piante aromatiche da coltivare in casa

Come non citare anche le erbe aromatiche, dall’odore intenso che si diffonde per tutta la stanza.

Invece dei soliti deodoranti per ambienti coltiviamo queste piante, che necessitano di pochissime cure.

Ce ne sono di diverse varietà. Ad esempio, il basilico,

l’alloro, il rosmarino e la menta sono quelle più utilizzate.

Le piante aromatiche, non solo hanno un ottimo profumo, ma sono utilissime anche in cucina. Inoltre, se posizionate sul davanzale della finestra hanno la capacità di allontanare mosche, moscherini e zanzare.