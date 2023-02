Maniglie di casa: tutti le toccano ma nascondono una miriade di batteri. Sai come pulirle?

Uno dei punti più sporchi di casa, che spesso trascuriamo durante le pulizie, sono proprio le maniglie delle porte. Vediamo come pulirle correttamente.

Quante volte al giorno apriamo e chiudiamo una porta di casa, girando la maniglia. Eppure spesso sono trascurate durante la pulizia, così possono raccogliere una grande quantità di germi, batteri e muffe. Come le maniglie, spesso si trascurano anche gli interruttori della luce, i telecomandi e le manopole dei mobili. Ma come pulire le maniglie delle porte? Ecco alcune possibilità generali che funzionano per la maggior parte dei materiali.

4 modi efficaci per pulire le maniglie delle porte

La prima scelta riguarda una soluzione di acqua e sapone. Imbeviamo un panno pulito nella soluzione e strizziamolo bene per eliminare l’acqua in eccesso. Poi, puliamo la maniglia della porta in tutti i suoi punti. Non utilizziamo una quantità eccessiva di acqua, che potrebbe danneggiare la maniglia.

In alternativa possiamo utilizzare dei disinfettanti. In commercio sono disponibili spray o salviette disinfettanti specifici per le maniglie delle porte. Questi prodotti sono utili anche per disinfettare, eliminando germi e batteri.

Maniglie di casa: tutti le toccano ma pochi le puliscono

Una terza soluzione è l’alcool isopropilico oppure il denaturato. È una soluzione più potente e basta applicarlo su un panno pulito e passarlo sulla maniglia della porta. Basta però che questa non sia di plastica, pelle oppure di vernice delicata.

La quarta possibilità è di impiegare una soluzione di acqua e acido citrico. Ciò soprattutto se la maniglia della porta è molto sporca o appiccicosa. Basta mescolare una parte di acido citrico in polvere con quattro parti di acqua calda e applicare la soluzione sulla maniglia. Si lascia agire per alcuni minuti e quindi si pulisce la maniglia con un panno pulito.

Cosa succede se non si puliscono regolarmente

In questo caso possono diventare un terreno fertile per la crescita di germi e batteri. Soprattutto per le maniglie toccate di frequente come quelle dei bagni o delle porte esterne. Allora attenzione alle maniglie di casa: tutti le toccano ma sono piene di batteri.

I batteri possono sopravvivere per ore o addirittura giorni sulla superficie delle maniglie. Quando una persona tocca la maniglia, può trasferire batteri alle proprie mani. Queste entrano a contatto con il viso, strofinandosi gli occhi o toccandosi la bocca, e si può contrarre così un’infezione.

Alcuni dei batteri più comuni che si trovano sulle maniglie sono stafilococco, streptococco, escherichia coli e salmonella. La pulizia regolare delle maniglie può aiutare a prevenire la diffusione di questi batteri e ridurre il rischio di infezioni.

Un materiale per maniglie con potere antibatterico

Alcuni materiali sono naturalmente antibatterici. Tra questi vi è il rame. Alcuni studi hanno dimostrato che le superfici in rame possono uccidere i batteri in poche ore. Infatti il rame ha proprietà che impediscono la crescita batterica.

Un materiale interessante è l’acciaio inossidabile, resistente alle macchie e alla corrosione e facile da pulire. Anche l’alluminio anodizzato, materiale resistente e leggero, si può trattare con un rivestimento antibatterico per prevenire la crescita di germi sulla superficie delle maniglie di casa.