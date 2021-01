Molte famiglie italiane amano mangiare pesce, che sia in settimana o nel weekend. Le ricette a base di pesce sono davvero moltissime. Sono così tante che spesso si ha l’imbarazzo della scelta. L’ideale è sempre ripiegare sulle ricette tradizionali. Così facendo, il piatto sarà sicuramente ottimo.

A tal proposito, oggi gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa propongono il rombo con patate al forno. Il procedimento è semplicissimo e non ci si potrà sbagliare. In tavola, poi, tutti ameranno mangiare questo pesce. Cucinare il rombo è facilissimo con questa ricetta della nonna, vediamo come fare.

Ingredienti

Per il rombo con patate al forno servono i seguenti ingredienti:

1 rombo;

500 g di patate;

2 spicchi d’aglio;

1 rametto di rosmarino;

mezzo bicchiere di vino bianco fermo;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparare il rombo con patate al forno

Come dicevamo, cucinare il rombo è facilissimo con questa ricetta della nonna. Ecco i passaggi.

Prendere il rombo ed eviscerarlo. Lavarlo accuratamente. Quindi incidere il rombo con due o tre taglietti per ciascun lato. Prendere il rosmarino e lavarlo sotto acqua corrente. Asciugarlo con un canovaccio. Spelare l’aglio e tagliarlo a pezzi piccoli. Introdurre nei tagli fatti sul rombo un po’ di rosmarino e di aglio fatto a pezzi.

Quindi concentrarsi sulle patate. Lavare le patate sfregandole bene. Pelarle e tagliarle a fette spesse o a cubetti. Prendere una pirofila e coprire il fondo con le patate appena tagliate. Aggiungere due cucchiai di olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale e di pepe. Mescolare il tutto e fare in modo che le patate siano disposte sul fondo in modo uniforme. Infornare e far cuocere per circa 10 minuti a 200°C. Quindi togliere dal forno a mettere il rombo sopra le patate. Versare il vino nella pirofila. Infornare nuovamente e lasciar cuocere per 15 minuti. Ed ecco pronto lo squisito rombo con patate al forno.

