Ammettiamolo, anche nel fine settimana può capitare a tutti di dover cucinare cena all’ultimo minuto. C’è poco da fare. Si è sempre di corsa e ci si rende conto troppo tardi che è arrivato il momento di mettersi ai fornelli.

In questi casi arrivano in nostro soccorso delle ricette velocissime ma piene di gusto. Se non vogliamo usare né fornelli né forno, possiamo provare queste ricette deliziose. Se invece abbiamo voglia di un pasto caldo, basteranno pochi minuti per preparare una pasta velocissima per una cena last-minute ma piena di gusto.

Gli spaghetti con tonno e pangrattato

Questa ricetta stupirà davvero tutti. È semplicissima e buonissima e ha bisogno di pochi ingredienti che sicuramente quasi tutti hanno in dispensa. Vediamo quali sono.

400 g di spaghetti;

3 scatolette di tonno;

150 g di pangrattato;

1 scalogno;

peperoncino tritato o in polvere q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.

Una pasta velocissima per una cena last-minute ma piena di gusto

Prima di tutto mettere a scaldare una pentola piena di acqua. Per fare più in fretta coprire con un coperchio e aspettare che bolla per salarla. Spelare lo scalogno e tagliarlo finemente. È consigliato in questo caso aiutarsi con una mezzaluna. Prendere un pentolino e versarci un filo di olio extravergine d’oliva. Metterlo a scaldare sul fuoco. Quindi versarci lo scalogno sminuzzato. Far soffriggere per qualche minuto.

Aprire le scatolette di tonno ed eliminare l’olio in eccesso. Mettere il tonno insieme allo scalogno soffritto e mescolare immediatamente. Cercare di fare il tonno a pezzi piccolissimi con l’aiuto di un cucchiaio di legno. Dopo un paio di minuti aggiungere il pangrattato e un pizzico di peperoncino.

Quando l’acqua per la pasta bolle, aggiungere una manciata di sale grosso e quindi buttare gli spaghetti. Scolare la pasta e condirli con il condimento preparato prima. Se necessario aggiungere un filo d’olio extravergine a crudo. Servire in tavola e gustarsi questa pasta last-minute.