Spesso capita di sentire un persistente dolore agli occhi che si accompagna ad arrossamento, secchezza e senso di affaticamento o astenopia. Le cause di questi sintomi possono risiedere in uno stile di vita stressante o riguardare condizioni cliniche che meritano indagini più approfondite. Anche gli occhi ed i muscoli ad essi collegati meritano una adeguata ginnastica che è possibile svolgere quotidianamente. Per rilassare gli occhi stanchi ed evitare cefalee basta praticare questi facili esercizi.

Perché è importante la ginnastica oculare

La ginnastica oculare, o visual training, è una di quelle pratiche che rientrano nella sfera del wellness e della cura di sé ad ampio raggio. In quest’ottica, il concetto di benessere punta al raggiungimento di uno stato di equilibrio psico-fisico generalizzato che coinvolga diversi ambiti della vita. È per tale ragione che si potrebbe parlare di ginnastica oculare come attività volta a prevenire e migliorare il benessere della vista. Sono diversi gli studi scientifici che hanno confermato l’importanza degli esercizi oculari per ridurre l’astenopia e il senso di affaticamento.

Per rilassare gli occhi stanchi ed evitare cefalee basta praticare questi facili esercizi

Migliorare la salute degli occhi è possibile attraverso alcuni semplici esercizi che si possono praticare in casa oppure in ufficio. Il primo esercizio richiede di guardare nelle quattro direzioni di modo da offrire ai muscoli oculari una forma di stretching. Sedersi comodamente con la testa dritta e spostare gli occhi verso l’alto, il basso e poi a destra e sinistra. Ripetere l’esercizio per 4-5 volte di seguito.

Nel secondo esercizio si dovrà puntare una penna immediatamente avanti al proprio naso. Con l’altra mano tenere una seconda penna a distanza di 20 centimetri dal naso. Avvicinare e allontanare progressivamente la seconda penna dal naso continuando a fissarla ripetendo 4-5 volte l’esercizio.

Infine, come ultimo esercizio, eseguire il cosiddetto “blinking”. Strizzare energicamente gli occhi e poi sbattere velocemente le palpebre per più volte. Per non affaticare la vista è possibile svolgere questi esercizi in un luogo con luce bassa. Grazie al blinking si riesce a rilassare la muscolatura oculare ossigenando il cristallino. Queste semplici pratiche potrebbero efficacemente alleviare il senso di affaticamento oculare e ridurre le possibili cefalee correlate. È importante curare anche la respirazione durante lo svolgimento di questi esercizi di modo che sia lenta e profonda. Una valida alternativa potrebbe essere la respirazione diaframmatica, molto efficace nell’alleviare anche i disturbi digestivi come abbiamo illustrato al presente link.

