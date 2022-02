Quando apriamo l’oroscopo della settimana speriamo di essere tra i segni più fortunati. Magari anche tra coloro che potrebbero portare a casa un po’ di soldini, almeno secondo il pronostico delle stelle. Ma da appassionati e frequentatori dello zodiaco, dovremmo anche mettere in conto dei momenti di difficoltà. Ovviamente, ci sono segni che potrebbero avere la fortuna dalla loro per tutto l’anno, ma anche quelli che aspettano già di abbandonare il 2022 per maggiori fortune. Sicuramente il segno che vedremo oggi non è uno dei favoriti di quest’anno. Potrebbe attraversare una delle settimane peggiori in assoluto proprio adesso. È proprio il caso di dire che sarà bene mettersi in trincea per cercare di limitare i danni fino a quando il cielo tornerà sereno.

Crisi in amore e preoccupazioni economiche in arrivo questa settimana per il segno che rischia di perdere tanti soldi

Potremmo azzardarci a definire questa settimana come una delle peggiori del 2022 per il povero Scorpione. Le stelle prevedono dei momenti di scarsa serenità in amore, con un particolare nervosismo che potrebbe portare a litigate anche furiose. Lo scenario non si prospetta particolarmente positivo né per le coppie più affiatate, ma nemmeno per quelle più recenti. E, nello specifico, attenzione a:

evitare di provocare il partner sconfinando in diatribe senza senso e caratterizzate solo dall’egoismo;

non pretendere subito progetti e rapporti super consolidati in una storia appena nata.

Bisogna fare molta attenzione al portafoglio finanziario

Crisi in amore e preoccupazioni economiche in arrivo soprattutto per quegli Scorpioni alle prese con gli investimenti. Non ci vuole un mago per capire che il momento attuale non sarebbe particolarmente dorato per chi vuole investire. Non trattiamo però di Borsa in questo articolo, ma semplicemente degli avvisi che ci lancerebbero le stelle. Potenzialmente Giove sarebbe anche disposto ad aiutare questo segno, ma, a patto di pensare più al contenimento che all’investimento. In economia ci sono infatti dei momenti in cui l’investimento positivo sarebbe dato dal risparmio. E, questa settimana, sembra proprio quella del “non investiamo per guadagnare”. Attenzione che in ambito lavorativo potrebbe essere l’inizio di una trasformazione, con possibile promozione. Non sembrano esserci all’orizzonte grandi svolte, ma dei piccoli passi per migliorare l’attuale posizione. Sempre però, coi piedi ben saldi per terra e la consapevolezza che la difesa non è un disonore, ma un atto di saggezza.

