Inizio di settimana che quest’anno coincide fatalità anche con la festa di San Valentino. Abbiamo ampiamente visto quali saranno i segni più fortunati in amore ed è giusto lasciare spazio ad altro. A patto, però, come diceva quello che per gli innamorati veri sia “tutto l’anno San Valentino”. Quindi lanciamo un ultimo saluto ai Lettori innamorati e gettiamo lo sguardo oltre. Che vuol dire andare ad analizzare un segno che avrà le stelle dalla sua e contenderà ai Pesci il dominio della settimana centrale del mese.

Un Acquario in fermento soprattutto al lavoro

È l’Acquario il segno che dovrebbe dominare la settimana assieme ai Pesci. Le stelle parlano chiaro: per molti nati dal 21 gennaio al 19 febbraio c’è un bivio all’orizzonte. I nostri Lettori più assidui ricorderanno certamente che l’avevamo pronosticato in tempi non sospetti. Sappiamo che gli Acquari sono abbastanza instabili caratterialmente e portati a stancarsi facilmente delle situazioni di stallo. Figuriamoci quando si parla di lavoro. Soprattutto se sono convinti del proprio valore e del talento di cui dispongono. A proposito di genialità, ecco 3 Acquari famosi della storia che rendono l’idea:

Galileo Galilei;

Mozart;

Darwin.

Ovvero genio e intuizioni al servizio della storia e della società.

Che inizio settimana eccezionale per questo segno che contenderà ai Pesci denaro e novità importanti

Ed ecco che arriviamo al clou dell’Acquario: al lavoro sembrerebbe davvero muoversi qualcosa. Novità in arrivo, anche a patto di correre qualche rischio. Cosa che l’Acquario sembra disposto a correre, pur di cambiare il proprio futuro. Se le cose andranno come vorranno, potrebbero arrivare a catena anche i soldini. Attenzione alle occasioni che potrebbero presentarsi soprattutto nella seconda parte di questa settimana. Telefono sempre acceso e antenne dritte perché le news sono dietro l’angolo.

Molta prudenza in famiglia

Che inizio settimana eccezionale per questo segno ma che non dovrà rompere le scatole al partner. Soprattutto a “testoline fini” come Arieti e Capricorni. Non hanno pazienza infinita nelle proprie corde e non tollerano eccessive esasperazioni dell’Acquario. A tutto c’è un limite e questo deve essere il consiglio per i nostri Acquari. La voglia di cambiamento non deve contrastare l’armonia di casa, altrimenti si rischiano battaglie intense. E, le stelle, appoggerebbero il lavoro, ma anche le cuciture familiari dopo eventuali crisi.

