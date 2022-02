Negli ultimi anni il titolo Emak ha sempre dato ottime soddisfazioni ai suoi azionisti. Le quotazioni, infatti, hanno sempre fatto meglio, e non di poco, del settore di riferimento. Se, invece, si guarda agli ultimi tre mesi l’andamento del titolo è stato molto incerto.

Questo andamento al ribasso, però, non è giunto inaspettato. Nel precedente report, infatti, facevamo notare le difficoltà che il titolo stava incontrando nel superare il forte ostacolo in aera 2,29 euro (I obiettivo di prezzo). Difficoltà che si sono presto tramutate in una spinta ribassista ancora in corso e che non ha ancora esaurito la sua spinta. Infatti, per una ripartenza a pieno ritmo del titolo Emak forse bisognerà aspettare ancora un po’.

Come si vede dal grafico, infatti, tendenza ribassista è ancora lontana dal prossimo supporto che, se dovesse reggere, potrebbe spingere al rialzo le quotazioni. Questo livello passa per area 1,59 euro (II obiettivo di prezzo). La sua mancata tenuta, invece, potrebbe spingere il titolo Emak fino alla massima estensione ribassista in area 1,20 euro.

La valutazione del titolo Emak

Allo stato attuale questo approccio restituisce un titolo fortemente sottovalutato sia rispetto alla media del settore di riferimento che al mercato italiano. Ad esempio, il rapporto prezzo/utili esprime una forte valutazione del titolo rispetto ai suoi competitors. Il rapporto Price to Book ratio conferma questo risultato. Inoltre il titolo è valutato a 0,73 volte il suo fatturato, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Infine, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Un altro aspetto molto interessante in ottica di investimento di lungo periodo è relativo alla solidità finanziaria di Emak. Sia l’indice di liquidità di breve che di lungo termine sono superiori a 1 a testimoniare la solidità del gruppo. Inoltre il rapporto debito totale su capitale è di poco superiore all’80%.

Che Emak sia interessante è confermato sia dagli analisti che hanno un consenso accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 70%.

Per una ripartenza a pieno ritmo del titolo Emak forse bisognerà aspettare ancora un po’: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Emak (MIL:EM) hanno chiuso la seduta del 15 febbraio in rialzo del 2,66% rispetto alla seduta precedente a quota 1,774 euro.

