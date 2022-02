Ecco le migliori città dove andare a vivere con pochi soldi nel 2022 secondo un’indagine in base alla qualità della vita

In un Mondo dilaniato dalla crisi economica, c’è chi resiste e chi opta per cambiare completamente vita. Del resto, l’emigrazione è un fenomeno antichissimo, che è stato “sperimentato” anche dai nostri avi. Quante persone hanno parenti sparsi per il Mondo?

I nostri bisnonni, per esempio, partivano per lunghi e interminabili viaggi verso l’America, in cerca di fortuna. E la fortuna l’hanno creata, investendo in quei Paesi dove il costo della vita era molto basso. Per fare un esempio, circa 70 anni fa, in Venezuela, bastavano pochi soldi per creare un impero di business.

Al giorno d’oggi, forse, le stesse cifre non basterebbero per crearsi così tanta fortuna, ma il fenomeno dell’emigrazione resta. Tanti giovani lasciano l’Italia per trovare lavoro altrove. Ed è proprio la mancanza di lavoro il motivo principale di questa “fuga di cervelli”.

Nonostante i vari concorsi pubblici aperti anche a coloro che hanno la licenza media e il diploma, molte persone non riescono a trovare il famoso “posto fisso”. Di conseguenza, sono costretti ad andar via. Eppure, ci sono anche molte persone che, nonostante un buon lavoro, vorrebbero cambiare aria.

Quante volte abbiamo sentito dire da un parente che, dopo la pensione, avrebbe voluto trasferirsi altrove?

Ecco, dunque, le migliori città dove andare a vivere avendo la possibilità di trovare lavoro, nonché di trovare casa e affitti a prezzi modici e proporzionali rispetto alla qualità della vita. Gli esperti RAJA hanno condotto l’indagine nella categoria “the best places to move to”, ossia “i migliori posti dove trasferirsi”.

Non solo Europa

La classifica include sia Paesi europei che Paesi oltreoceano. Iniziamo da quelli più vicini a noi italiani con la prima in questa classifica: Atene. Sembra strano che proprio questa città sia al primo posto, vista la profonda crisi che ha messo la Grecia in ginocchio. Eppure, è stata eletta come migliore città dove trasferirsi.

Infatti, l’indagine si basa su vari fattori che concernono la qualità della vita in generale. Parliamo di affitti, di opportunità lavorative e di spesa. Anche Zurigo, in Svizzera, è stata proclamata come una delle città dove andare a vivere, specialmente sotto il profilo monetario. Infatti, gli stipendi sono elevati. In classifica troviamo anche Barcellona, la bella città spagnola, e Berlino, la capitale della Germania.

Per quanto riguarda, invece, il resto del Mondo, si annoverano Austin, in Texas, dove la qualità della vita è una delle migliori. Dall’America passiamo alla Thailandia, e non è la famosa Bangkok a cui ci riferiamo ma Chiang Mai, una città stupenda.

Anche qui, la qualità della vita è molto alta, ottenendo quasi 10 punti per tutti i fattori, addirittura anche nel costo degli affitti. Per quanto riguarda l’Africa, primeggia Cape Town, ottenendo quasi gli stessi punteggi della città thailandese.

