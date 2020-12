Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le creme fatte in casa, dalle più semplici a quello più elaborate, oltre a dare risultati soddisfacenti permettono di avere un risparmio che non ha eguali. Le creme e i detergenti con prodotti naturali non inquinano e sono un toccasana per la pelle. Per dare un’idea di quanto costano i cosmetici naturali, abbiamo scelto una crema fatta in casa (antirughe e idratante) che lascia viso morbido e setoso. Abbiamo selezionato una crema con ingredienti più costosi per poi rapportarla ai prezzi delle creme attualmente in commercio. Quindi con una crema viso fatta in casa il risparmio è pazzesco e i risultati sono sorprendenti.

Comparazione di prezzi: crema fatta in casa e crema convenzionale

Un altro aspetto da considerare è che la crema fatta in casa, confrontando la quantità, ha una resa quattro volte superiore della crema convenzionale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Inoltre, nella crema fatta in casa l’apporto di vitamina F ed E, grassi, cere, sostanze protettive, riequilibranti e stimolanti è pari circa l’80% del suo peso complessivo.

Ricetta per un vasetto da 50 ml

Per realizzare un’ottima crema idratante e antirughe per il viso necessitano i seguenti ingredienti:

a) cera d’api vergine, circa 10 ml per un valore di euro 0,42;

b) olio di sesamo spremuto a freddo, circa 30 ml per un valore di euro 0,90;

c) acqua aromatica a piacere circa 10 ml, per un valore di euro 0,20;

d) olio essenziale circa 12 gocce per un valore id euro 0,60

Si deve aggiungere anche un vasetto con coperchio (da considerare che è riutilizzabile) di euro 0,18.

Quindi, per realizzare un’ottima crema fatta in casa il costo totale è di euro 2,30.

Per quanto riguarda l’olio di sesamo spremuto a freddo è bene sottolineare che ha proprietà idratanti, emollienti, antirughe e protettive.

Invece, il costo di una crema idratante e antirughe in commercio, oscilla dalle 10 euro ai 100 euro, molto dipende dalla marca che si sceglie. Da questa breve comparazione si intuisce subito che con una crema viso fatta in casa il risparmio è pazzesco e i risultati sono sorprendenti.

Un ottimo rimedio naturale ed economico contro le rughe da provare è la crema alla curcuma.