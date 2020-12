Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le possibili implicazioni della chiusura di dicembre sul titolo Cerved Group sono molto interessanti, come vedremo nella sezione dedicata all’analisi grafica e previsionale.

Dal punto di vista societario, invece, l’aspetto interessante è legato ai futuri ricavi e utili dell’azienda. Secondo le previsioni, infatti, i ricavi di Cerved Group saranno mediamente del 4% circa l’anno per i prossimi tre anni a fronte di un settore di riferimento che è visto in diminuzione mediamente del 60%. Anche gli utili sono visti in forte crescita, circa il 27% all’anno per i prossimi tre anni, mentre gli utili del settore di riferimento sono visti crescere del 16%.

Queste interessanti prospettive si riflettono nel giudizio degli analisti che hanno un consenso medio Outperform e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 18%.

Le possibili implicazioni della chiusura di dicembre sul titolo Cerved Group secondo l’analisi grafica e previsionale

Cerved Group (MIL:CERV) ha chiuso la seduta del 17 dicembre a quota 7,395 euro in ribasso dello 0,60% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul settimanale che sul mensile. Le quotazioni, però, si trovano in prossimità di una resistenza (area 7,4/7,8 euro) che già in passato ha fermato l’ascesa delle quotazioni.

Di particolare importante è area 7,38 euro in quanto corrisponde al I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso sul time frame mensile. Una chiusura di dicembre superiore a questo livello aprirebbe le porte a un rialzo fino in area 13 euro per un potenziale rialzo di circa l’80%.

Da notare che sia sul settimanale che sul mensile il rialzo è supportato da un segnale dello Swing Indicator e del Bottom Hunter (sul settimanale).

Lo scenario rialzista verrebbe messo in discussione da una chiusura settimanale inferiore a 7,03 euro.

