Tra i vari oggetti che si usano ogni giorno e si sottovalutano continuamente, troviamo di sicuro la schiuma da barba. Questo prodotto viene utilizzato quasi esclusivamente per prendersi cura del proprio corpo e del proprio aspetto, ma possiede anche degli utilizzi inaspettati.

Infatti, possiamo anche sfruttare le caratteristiche di questa particolare schiuma in modo da renderle utili per qualche lavoretto casalingo. Ecco allora che resteremo davvero stupiti una volta scoperti questi 3 usi alternativi della schiuma da barba.

Usare la schiuma da barba per pulire

Per prima cosa la schiuma da barba riesce ad agire anche come solvente per alcune particolari macchie. Ad esempio, in mancanza di prodotti specifici, potremo utilizzare la schiuma da barba facilmente per togliere le macchie di vernice dalla pelle. Basterà strofinare un po’ di schiuma da barba, usandola al posto del sapone, per aiutarci ad eliminare macchie di vernice su pelletteria o sulle mani. Stessa cosa anche se la volessimo utilizzare per eliminare lo smalto delle unghie sfuggito sui bordi della pelle sulle dita. Grazie alla sua composizione, pensata appositamente per agire sulla pelle nel momento in cui è più sensibile, sarà un prodotto efficace ma delicato.

Un altro incredibile uso della schiuma da barba è poi quello di sfruttare le sue proprietà per pulire e lucidare alcuni gioielli. Applicando giusto una piccola quantità di schiuma e strofinando delicatamente con uno spazzolino da denti, potremmo pulire sia oro che argento. Facciamo però molta attenzione a passarla sulle pietre preziose poiché potrebbero rovinarsi.

Resteremo davvero stupiti una volta scoperti questi 3 usi alternativi della schiuma da barba

Un’altra idea ancora è poi quella di utilizzare la schiuma da barba contro lo sporco che si annida sotto le unghie. Sia che si parli di terra rimasta da una mattina passata in giardino o dal grasso di motore o semplice sporcizia, non dovremo preoccuparci. Basterà una piccola dose di schiuma da barba per ammorbidire lo sporco e uno stuzzicadenti per rimuovere lo sporco da sotto le unghie.

Data l’azione delicata sulla pelle di questa schiuma, potremo allora utilizzarla in tutta sicurezza anche sulle mani dei bambini sporche dopo aver giocato. Una soluzione semplice ed efficace che ci permetterà di avere le mani e le unghie sempre pulite anche in mancanza di sapone apposito.

Approfondimento

Perché buttare i jeans stretti o troppo vecchi quando li possiamo riutilizzare con un pizzico di fantasia