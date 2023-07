Crampi notturni alle gambe: ecco 3 esercizi di stretching per prevenirli e allungare i polpacci

I crampi notturni non ti lasciano dormire? Risolvi con qualche esercizio utile. Con un po’ di stretching prima di andare a letto potresti evitare questa spiacevole sensazione che pervade le tue gambe. Eccone tre da fare in camera per prevenire questo disagio distendendo i muscoli.

I crampi sono fastidiosi e opprimenti in qualunque momento. Figuriamoci la notte, quando cerchi di riposare e ti svegli per il dolore. Se ti ritrovi in questa situazione e l’hai sperimentata di frequente, potresti scoprire una buona soluzione negli esercizi. Lo stretching fatto nel modo corretto, infatti, è un’arma potente per non incappare di nuovo in questa problematica. Dunque, vediamo come allungare i muscoli imparando tre semplici movimenti risolutori.

Perché vengono i crampi?

Le contrazioni muscolari non si manifesterebbero casualmente. Infatti, ci sarebbero alcune condizioni specifiche che le favorirebbero. Alcune sono conseguenza di uno sforzo fisico di grande intensità, altre della disidratazione che in estate colpisce maggiormente. Ma non è tutto: anche l’assunzione di alcuni farmaci, come i diuretici, potrebbe generarli. Infine, bisogna considerare la posizione scorretta che si mantiene per troppo tempo.

In questi casi è importante bere regolarmente. Questo vale sia dopo l’allenamento che nel momento in cui ci si esercita. Di solito il crampo è uno stato transitorio, che passa da solo. Nei casi di indolenzimento prolungato, però, potresti passare dal medico per farti prescrivere un antinfiammatorio adatto.

Se soffri di crampi notturni alle gambe, esistono tre esercizi di stretching ideali

Se fatto bene, lo stretching permette di stirare i muscoli del corpo favorendo la mobilità. Inoltre, diminuisce il verificarsi di contratture e altri guai fisici. Per il primo esercizio anti crampi avrai bisogno del supporto di una parete. Si parte in piedi, con le mani appoggiate al muro. Dovrai flettere in avanti una gamba e allungare indietro l’altra. Resta in posizione per 20 secondi, senza staccare il tallone dal pavimento. Ripeti il movimento cambiando gamba.

Secondo esercizio: sali sul bordo di un gradino, sostenendoti a un appoggio con le mani per tenere l’equilibrio. Stacca un piede e resta sulla punta di quello in appoggio. Porta in basso il tallone e ripeti l’esercizio alternando destra e sinistra. Terzo esercizio: siediti per terra e stendi in avanti una gamba. Fai passare un elastico dietro le dita del piede, tenendo i muscoli in tensione. Conta 20 secondi, poi spingi in avanti il piede stesso (come se dovessi premere sull’acceleratore) per altri cinque secondi, prima di lasciare andare. Contro i crampi notturni alle gambe, questi tre esercizi di stretching da ripetere con regolarità prima di chiudere gli occhi aiuteranno.