La stagione invernale porta con sé l’aumento anche dei semplici dolori. E ne sa qualcosa che deve fare tutti i giorni i conti con l’umidità della nebbia. Ti entra nelle ossa, aumenta la soglia del dolore, ti infastidisce, soprattutto se hai sofferto di traumi e fatture. Allora, senza dare consigli medici, ma ti proponiamo degli antinfiammatori al momento più venduti e più usati dagli italiani I più amati dagli sportivi.

Si è parlato tanto nelle ultime settimane di medicinali e integratori che potrebbero aver fatto male nel mondo dello sport. Sicuramente 2 antidolorifici naturali molto apprezzati dagli sportivi professionisti e dilettanti sono l’arnica e artiglio del diavolo. Sono soprattutto le fasce muscolari, i tendini e le varie contratture a risentire degli eventuali benefici che potrebbero portare arnica e artiglio del diavolo. A livello naturale questi due antinfiammatori solitamente non sono amati solo dagli sportivi, ma vengono utilizzati spesso anche dai più piccoli. Li puoi trovare sia in pomata, che in pastiglia. Il nostro consiglio però, anche se parliamo solo di consigli commerciali e non di salute, è di consultare comunque medico o farmacista prima di assumerli. E, in materia di consigli utili, c’è 1 sgrassatore super economico che potrebbe fare al caso tuo!

Se non vuoi ricorrere alle medicine ecco gli antinfiammatori che potrebbero esserti utili

Stanno assumendo importanza anche in Italia le vendite del ginseng non solo come energetico, ma anche come antinfiammatorio. Questo perché la pianta conosciuta sempre e apprezzata dagli sportivi, conterrebbe dei principi attivi che potrebbero rivelarsi utili contro delle infiammazioni abbastanza leggere. Il ginseng però non è un antinfiammatorio da prendere alla leggera, ma da assumere sempre col consenso medico.

La vera e propria rivelazione degli ultimi anni

Se non vuoi ricorrere alle medicine ecco gli antinfiammatori più venduti e più usati in Italia, chiudendo la nostra lista con la rivelazione degli ultimi anni. Si lega in un certo senso ai classici consigli sempre validi delle nostre nonne. Quando eravamo bambini e le amate nonne volevano a tutti costi che mangiassimo il pesce per rinforzare la salute, ma anche il cervello. “Mangia pesce, così diventi più intelligente“, ti diceva la nonna. Questo grazie alla presenza degli acidi grassi omega 3 in molti degli abitanti del mare. Omega 3 che la scienza inserisce anche tra gli antinfiammatori naturali e che possiamo trovare nell’olio fatto con i semi di canapa. Possiamo chiedere consiglio al farmacista di fiducia, al nostro medico di base, per avere conferma della bontà di questo prodotto che sta letteralmente spopolando come antinfiammatorio naturale