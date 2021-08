Aumentano i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono saliti a quota 4.257 a fronte di 3.854 con ulteriori 53 vittime. È quanto emerge dal bollettino odierno sull’andamento dell’epidemia di Covid 19 nel Paese, diffuso dal Ministero della Salute. Il commissario straordinario Figliuolo comunica 109.803 casi, con l’indice di positività che si attesta al 3,9% (in crescita dell’1,2%). Sono ancora gestibili i numeri dei ricoveri ordinari (+131) e delle terapie intensive (+23). Ad oggi in Italia sono state somministrate in totale 77.323.138 dosi di vaccino.

La corsa alla sicurezza sui trasporti e al Green Pass per il personale scolastico

Procede intanto la corsa per la messa in sicurezza dei ragazzi sui mezzi pubblici e a scuola. Tra il personale scolastico si registra un forte aumento dei vaccinati in questi ultimi giorni. “Il tampone non è un sostituito del vaccino, ma semplicemente un atto di tracciamento”, ha detto il Ministro dell’Istruzione Bianchi a proposito del Green Pass per i dipendenti. Egli ha rassicurato che il controllo sul Green Pass con la piattaforma di tracciamento sarà facile ed efficace. A proposito ricordiamo qui che scatta il Green pass obbligatorio da settembre ecco dove dovremo mostrarlo sempre per muoverci senza problemi.

Covid crescono i contagi italiani, l’OMS prevede 236mila morti in Europa entro dicembre

Nel corso della giornata odierna è stato però diffuso un preoccupante dispaccio dalla Organizzazione Mondiale della Sanità OMS. L’agenzia considera “affidabile” una proiezione che prevede 236mila decessi aggiuntivi per Covid 19 in Europa prima di Natale. Lo ha dichiarato il direttore regionale Hans Kluge, esprimendo preoccupazione per la situazione vaccini nel Continente. ”Siamo alla stagnazione. La settimana scorsa il numero dei morti in Europa è aumentato dell’11%, con una previsione credibile di 236.000 morti entro il 1° dicembre”. Questi numeri si aggiungerebbero a 1,3 milioni di decessi già provocati dalla pandemia nel Vecchio Continente.

Si va verso il vaccino di richiamo

Covid crescono i contagi italiani, l’OMS prevede 236mila morti in Europa entro dicembre. Secondo l’agenzia dell’ONU una terza dose di richiamo del vaccino contro il Covid 19 proteggerà i più vulnerabili come gli anziani e i malati e “non è un lusso”. Lo ha dichiarato detto Hans Kluge, capo dell’OMS Europa, in una conferenza stampa. Kluge è apparso profondamente preoccupato per l’aumento dei contagi in tutta Europa nelle ultime due settimane, combinato con bassi livelli di vaccinazione in alcuni Paesi.