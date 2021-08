Fra due settimane esatte scattano le nuove regole post Covid per l’accesso ai trasporti pubblici come aerei e treni, ma anche autobus. Col Green Pass obbligatorio da settembre ecco dove dovremo mostrarlo sempre per muoverci senza problemi. Il decreto del 5 agosto stilato su proposta del Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini, sembra complicato. Ma in realtà tiene conto della volontarietà del vaccino e non ancora del suo obbligo.

C’è percorrenza e percorrenza

In virtù di ciò, il Governo Draghi ha deciso che, per ora, vi saranno distinzioni fra tratte a percorrenza medio-lunga e tratte di più breve durata. Le differenze sono piuttosto significative, dunque è possibile confondersi. Ecco invece come orientarsi al meglio per non restare a piedi: basta tenere da parte il nostro articolo, realizzato dalla redazione Viaggi e Turismo di ProiezionidiBorsa. Qualcuno aveva già archiviato e condiviso su Whatsapp quando avevamo scritto le prime indiscrezioni sul lasciapassare sanitario (passaporto vaccinale come sarà il green pass Ue per smartphone.)

Senza pass tra Scilla e Cariddi

Il Certificato Verde dovremo esibirlo per salire a bordo negli aeroporti pubblici e privati, diretti verso tutti i tipi di destinazione. Ma anche su tutte le navi e i traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale. Una sola eccezione riguarderà i mezzi navali adibiti al trasporto sullo Stretto di Messina. L’esibizione del codice a barre sarà obbligatoria per i treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità. Dunque, per ora non sarà richiesto sui treni regionali, per esempio tra il locale Milano e Como o tra Padova e Venezia.

Green Pass obbligatorio da settembre ecco dove dovremo mostrarlo sempre per muoverci senza problemi. Dalle Alpi alle Piramidi

Non sarà necessario presentare il Green Pass sui trasporti locali come bus, tram e metro. Niente certificato, per esempio, per viaggiare tra stazioni metropolitane anche di due linee diverse come sono a Roma quelle di Piramide e Cinecittà. Ma il certificato servirà invece sugli autobus che collegano in modo continuativo più di due regioni e abbiano itinerari, orari e frequenze prestabiliti.

Documenti alla mano per minori ed esentati

Attualmente non dovranno presentare il Green Pass bambini e adolescenti con meno di 12 anni. Nessun blocco anche per le persone esentate dalla vaccinazione per problemi di intolleranza, allergia che interferisce col vaccino o altra disposizione del medico. Possiamo immaginare però che talvolta possa risultare opportuno esibire il certificato di prima vaccinazione se non abbiamo altro. Oppure l’ultimo tampone negativo e le proprie generalità. Dunque, portiamo sempre con noi questi documenti originali invece delle solite fotocopie su carta.