Infatti nell’articolo Non potremmo più fare a meno di questo capo di abbigliamento della moda anni ‘90 che torna in voga per l’estate ci siamo già occupati dei tessuti del passato che tornano alla ribalta.

Oggi, invece ci occuperemo dei must have, che da anni sono sempre sulla cresta dell’onda e che non passano mai di moda.

Dalle origini ad oggi

Parliamo di un accessorio in particolare, le cui origini risalgono alla fine del 1800. Utilizzato dai giocatori di un famoso sport americano, per proteggere occhi e testa dal sole.

Parliamo del cappellino o berretto da baseball, un’icona nel mondo americano. Dal tessuto morbido, con una visiera rigida tondeggiante e con un cinturino sul retro, che ne regola la larghezza in base alla dimensione della testa.

Un accessorio che negli anni non ha subito molte trasformazioni nell’aspetto, ma ha modificato il suo significato. Il cappellino da baseball, inizialmente utilizzato per necessità, è diventato negli anni un accessorio di propaganda pubblicitaria fino ad essere un’icona e un evergreen della moda.

Un accessorio popolare che possiamo acquistare a prezzi super economici, ma anche griffato nelle versioni deluxe delle grandi case di moda.

Il cappellino da baseball è unisex e si adatta perfettamente ad ogni forma del viso e taglio di capelli. Da indossare per completare e dare un tocco di unicità al proprio outfit.

Possiamo abbinarlo a jeans, felpa, vestiti comodi e sneaker. Ma anche, perfetto con un blazer oversize e vestititi stretti da sera. Un classico intramontabile da utilizzare sempre e in ogni occasione.

Di vari tessuti e forme, costoso o economico ma sempre sulla cresta dell’onda questo accessorio perfetto da indossare mattina e sera.