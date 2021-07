Alcuni sintomi che si verificano con l’avvento della menopausa possono essere assai fastidiosi. È il caso, ad esempio, delle vampate di calore o del senso di stanchezza o, ancora, della cosiddetta iperidrosi (eccessiva sudorazione).

Con la canicola estiva, se al caldo si aggiungono i disturbi del passaggio al climaterio, si rischia che la situazione diventi difficilmente sostenibile.

Durante le vampate, infatti, la temperatura cutanea passa repentinamente da 30° circa a 35° nel giro di pochi istanti. Un fastidio non da poco visto che le vampate si verificano di notte soprattutto.

Esistono però dei fiori di Bach che possono aiutare a superare questi momenti.

Questi fiori aiutano a sopravvivere alle vampate di calore della menopausa

I fiori di Bach sono un rimedio naturale utilizzato dal Secondo Dopoguerra soprattutto per lenire i disturbi legati all’umore.

La floriterapia di Bach non ha effetti collaterali perché unicamente basata su 38 soluzioni idroalcoliche d’essenze floreali. Questi fiori vennero selezionati nel 1930 dall’immunologo Edward Bach.

Molte erboristerie o farmacie con il settore omeopatico offrono consulenza anche gratuita per formulare un composto ad hoc. I fiori di Bach, infatti, possono essere uniti e formare composizioni personalizzate in base al problema da trattare.

I detrattori della floriterapia contestano che gli effetti positivi prodotti sarebbero frutto di un effetto placebo. Rimane il fatto che a circa 90 anni dalla messa a punto, il metodo riscuote ancora successo.

Secondo le prescrizioni originali del dottor Bach, occorre mettere 4 gocce sotto la lingua per 4 volte al giorno.

Fra i disturbi che spesso si vogliono lenire con i fiori di Bach ci sono proprio quelli legati alla menopausa.

Vampate, caldo e fiori di Bach

Il walnut

Fra i 38 fiori selezionati da Bach, e più frequentemente consigliati dai naturopati per la menopausa, spicca il walnut. Il walnut è il fiore della noce ed è il rimedio per le fasi della crescita e di transizione. È adatto a superare i cambiamenti interni a noi stessi o esterni. Serve ad attenuare le vampate.

Il crab apple

Il crab apple è il fiore del melo selvatico e può essere denominato “il fiore dell’accettazione di sé stessi”. Questo fiore viene prescritto per coloro che avvertono il proprio corpo come imperfetto e che quindi deve essere cambiato, purificato o depurato. Si usa per il climaterio proprio per l’accettazione del proprio corpo anche se cambiato.

L’aspen

L’aspen è il fiore del pioppo. È il fiore giusto per chi ha paure infondate, stati d’ansia dovuti all’ignoto. Utile per la menopausa proprio perché queste ansie possono provocare episodi di vampate.

Ecco perché questi fiori aiutano a sopravvivere alle vampate di calore della menopausa.

Per approfondire: qui lo Staff dei ProiezionidiBorsa offre qualche consiglio per superare il passaggio del climaterio.