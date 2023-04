Già deciso chi vincerà il Grande Fratello VIP tra Oriana, Nikita ed Edoardo e non è un pesce d’aprile. L’oroscopo cinese non ha dubbi: “Ecco chi trionferà”

Tra due giorni, finalmente, si saprà chi vincerà la settima edizione del Grande Fratello VIP. Che si concluderà portandosi in dote anche il suo carico di numerose polemiche. Non ultima quella che riguarda Edoardo, uno dei tre favoriti per la vittoria finale. A poche ore di distanza, l’oroscopo cinese può aiutarci a chi capire chi avrà più possibilità. Già deciso chi vincerà il Grande Fratello VIP. Ed ecco l’ultimo responso.

Siete fra i circa 2,8 milioni di spettatori che hanno visto la semifinale del Grande Fratello VIP? Se sì, immagino stiate trepidando per scoprire chi, lunedì sera, 3 aprile, trionferà nella finale settima edizione di questa tormentata annata. Perché, di certo, non sono mancate le polemiche, con tanto di eliminazioni decise al di là del televoto.

Non ultimo, quello che è accaduto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, una lite, avvenuta la scorsa notte, con insulti pesanti di lui alla fidanzata. Con gli autori lo hanno chiamato in confessionale e dovrebbe essere tutto risolto.

Ecco chi sono i grandi favoriti per la vittoria finale e chi non dovrebbe vincere

Normale, verrebbe da dire, che ci siano tensioni, visto che ormai manca poco alla fine. E lui, tra l’altro, è uno dei grandi favoriti per la vittoria finale, come dimostrano le previsioni dei bookmaker. Facciamo un po’ il punto della situazione. Al momento, in finale ci sono 5 concorrenti sicuri.

Quattro, sono donne, per una edizione decisamente rosa. Ovvero, l’influencer Micol Incorvaia, che di anni ne ha 29 ed è nativa di Pordenone. Con lei, anche Oriana Marzoli, esuberante e sempre pronta a ribattere. La venezuelana, nata a Caracas 30 anni fa, Insieme a lei, ci saranno, il prossimo 3 aprile, sicuramente la venezuelana Oriana Marzoli, trent’anni nativa di Caracas, influencer e modella. Terza finalista è Sofia Giaele De Donà, imprenditrice e modella, nata a Conegliano, 23 anni fa.

Sono questi gli altri due finalisti e quelli al televoto per decidere il sesto nome

La quarta è la modella Nikita Pelizon mentre l’ultimo uomo, al momento, in finale è, come detto, Edoardo Tavassi. Il sesto nome verrà fuori dal televoto che mette contro Alberto De Pisis e Milena Miconi. Anche se, in realtà, Mercurio in Toro sembra non lasciare dubbi su chi passerà.

Benissimo, le stelle, però, hanno anche già deciso chi vincerà il GF tra Oriana, Nikita ed Edoardo. Che sono, inutile nasconderlo, i tre grandi favoriti per la vittoria finale. Gli altri concorrenti, in pratica, faranno da contorno.

Già deciso chi vincerà il Grande Fratello VIP tra Oriana, Nikita ed Edoardo. A premiare è la data di nascita di uno di loro

Ovviamente, si tratta di un giochino. Nulla di scientifico. Quindi, non ve la prendete se il vincitore poi sarà diverso. Non è che le previsioni astrologiche ci azzecchino sempre. Diciamo che potrebbero, però, indovinarlo. Ci facciamo aiutare dall’oroscopo cinese. Ci vuole la data di nascita di questi tre per capire il loro animale.

Edoardo Tavassi, nato il 6 novembre 1985, è del segno del Bue. Nikita Pelizon, nata il 20 marzo del 1994, è del Cane. Oriana Marzoli, nata il 13 marzo 1992, è della Scimmia. Per il Bue del 1985, sarà un anno controverso, ma saprà cavarsela. Per la Scimmia, il 2023 porta risultati non da poco. Per i nati nel 94 del Cane, l’anno è positivo, ma non sempre. Insomma, sembra che Oriana e Nikita siano le due reali favorite, con una leggera preferenza per la prima. Vedremo tra poche ore, se sarà così