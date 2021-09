I palinsesti tv autunnali sono ormai definiti. Da sempre, i programmi televisivi seguono un po’ il calendario scolastico: terminano verso fine maggio / inizio giugno per poi riprendere verso ottobre. Ormai, il calendario dei programmi che accompagneranno le nostre serate e i nostri pomeriggi è definito. Questo, è dunque il momento di svelare novità, cambiamenti e alcune indiscrezioni. Nello specifico, in questo articolo andremo a scoprire importanti novità che riguardano un reality che da anni riscuote grande successo.

Stiamo parlando di Pechino Express, il reality che vede coinvolti i suoi protagonisti in giro per il Mondo. I concorrenti, che si sfidano giocando a coppie, devono seguire tante regole e si trovano a dover affrontare non poche difficoltà. La prima edizione andò in onda su Rai 2 nel 2012.

Svelate gustose novità su questo seguitissimo reality in onda il prossimo inverno

La prima grande novità che balza all’occhio è il nome del programma che, da Pechino Express, diventa Pekin Express. Altra importante novità riguarda invece la messa in onda, che non sarà più sulla rete nazionale bensì su Sky.

Per quanto riguarda le date c’è ancora poca chiarezza. Si vocifera che la registrazione delle puntate avverrà proprio tra ottobre e novembre e quindi la messa in onda, con grande probabilità, avverrà la prossima primavera.

Confermata invece la conduzione, affidata ancora una volta a Costantino Della Gherardesca. Conduttore TV, giornalista, opinionista e scrittore, l’eclettico personaggio svolge in maniera impeccabile il ruolo di “padrone di casa” del programma conducendolo con quel giusto tocco di sarcastica ironia molto ‘british’.

I luoghi dell’edizione 2021/2022

Le prime edizioni di Pechino Express si sono svolte – come già il titolo fa intuire – in Oriente.

Dopo la Cina, il Vietnam, la Cambogia, l’India e la Corea – solo ricordare le tappe più significative – il programma ha poi cambiato ambientazioni, pur mantenendo sempre lo stesso nome. Un paio di edizioni del programma hanno infatti visto come sfondo magici Paesi africani e colorati luoghi sudamericani.

Sempre e ovunque, alla costante scoperta di culture nuove e luoghi meravigliosi, Pechino Express non ripercorre mai le stesse tappe.

Stando sempre alle indiscrezioni, il “nuovo” Pekin Express dovrebbe questa volta concentrarsi in Medio Oriente, una zona del Mondo altamente suggestiva. Nello specifico, si dovrebbe approdare in Israele, proseguire quindi in Giordania, famosissima per Petra e la stupefacente Città Rosa, per approdare infine nella lussuosissima Dubai, negli Emirati Arabi.

Come sempre, i concorrenti dovranno spostarsi tramite autostop e cercare pasti e posti dove dormire la notte gratuiti. Una delle regole basilari del programma è infatti che gli stessi devono riuscire a sopravvivere con pochissimo denaro a disposizione (fino alla scorsa edizione si è sempre trattato di 1 euro a testa al giorno).

