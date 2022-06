Continua l’ormai celebre sfida tra gli appassionati del caffè in polvere e gli estimatori di cialde e capsule. Ne abbiamo parlato tempo fa, evidenziando pregi e difetti dell’uno e dell’altro tipo, ma senza giungere ad una risposta univoca. In fondo, andando oltre i dati obiettivi, abbiamo capito che si tratta soprattutto di gusti personali e di abitudine. La praticità della macchinetta ha attirato l’attenzione di molti, ma in fondo sono ancora in tanti a optare per la tradizione. Proprio gli amanti delle consuetudini continuano a preferire la miscela in polvere, che emana un profumo intenso e inconfondibile.

Le miscele, però, non sono tutte uguali e ciascuna possiede delle caratteristiche che la rendono unica e speciale. C’è chi predilige un aroma dolce e delicato e chi, invece, propende per gusti forti e decidi.

Ma non è finita qui, perché la scelta del macinato da acquistare dipende anche dal prezzo.

Gli esperti di PoriezionidiBorsa hanno fatto un confronto tra vari tipi di caffè in polvere, basandosi sul costo e sulle recensioni dei consumatori.

Scopriamo i risultati di questo confronto, che probabilmente ci sorprenderanno.

Costano meno di 3 euro questi caffè per la moka adorati dai consumatori e dall’eccellente rapporto qualità prezzo

Generalmente, siamo soliti pensare che il prezzo faccia la qualità, per cui più spendiamo e migliore sarà un prodotto.

In realtà, questa regola non scritta, se così possiamo definirla, non trova sempre conferma. Difatti, esistono in commercio diversi prodotti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo che ci consentono di non dilapidare un intero patrimonio. Questo vale anche per il caffè ed eccone alcuni esempi che hanno ricevuto almeno 4 stelle su 5 dai consumatori amanti delle miscele.

Iniziamo dal caffè classico Coop, che al costo di circa euro 2,95 rientra tra i più competitivi sul mercato.

Proseguiamo con il caffè qualità classica Conad, meno caro del primo perché stavolta non si superano neppure i 2 euro.

La nostra selezione continua con lo Splendid classico, il cui prezzo non supera generalmente gli euro 2,30 e dalle ottime recensioni.

Chiudiamo con il più apprezzato della lista, stando alle valutazioni, il Kimbo aroma italiano, che costa poco meno di 3 euro.

Come possiamo notare, le marche dei supermercati come Coop e Carrefour riscuotono un certo successo tra i consumatori, al pari dei marchi più famosi.

Costano meno di 3 euro e i più attaccati alla moka tradizionale saranno sicuramente soddisfatti.

