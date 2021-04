A volte finiamo con lo spendere decine e decine di euro per risolvere i nostri problemi. Per liberarci dalla forfora, ad esempio, ci affidiamo a prodotti costosi e pieni di ingredienti sconosciuti. In alcuni casi solo loro ci permettono di liberarci di questo disturbo. Esiste però in commercio un prodotto molto più semplice: costa pochissimo il sapone che ci libererà una volta per tutte dalla forfora e che combatte anche i brufoli.

Un sapone utilissimo

Questo sapone non dovrebbe mancare nelle case di nessuno di noi. Le sue proprietà sono molte, e se non dovesse funzionare è utile comunque per lavarci! Parliamo infatti del sapone di zolfo. Pochi conoscono questo prodotto ricco di sorprese. Il sapone di zolfo ha infatti proprietà astringenti. In questo modo è quindi utile contro pelle infiammata, brufoli e irritazioni.

Chi non vuole quindi rivolgersi direttamente ai farmaci o ai prodotti da farmacia può passare per questo sapone. Molti lo usano infatti contro la dermatite seborroica e la psoriarsi. Le proprietà di questo sapone però non finiscono qui. È infatti anche in grado di ridonare salute alla nostra chioma.

Un rimedio naturale antiforfora

ma come usarlo sui capelli? Le proprietà del sapone allo zolfo lo rendono perfetto anche per chi ha i capelli grassi o soffre di forfora. In questo caso è consigliato utilizzarlo prima dello shampoo. Dopo aver bagnato i capelli e il sapone, bisogna strofinare quest'ultimo sullo scalpo. Il consiglio è quello di concentrarsi soprattutto sulle aree irritare o che prudono.

Bisogna inoltre massaggiare delicatamente con le dita. Dopodiché non resta che risciacquare i capelli e procedere con lo shampoo. Un ultimo consiglio: in commercio esistono molti tipi di sapone di zolfo. Chi vuole risparmiare può puntare su quelli più naturali e senza profumi e fragranze aggiunte. L’odore non è sempre piacevole ma i risultati saranno sorprendenti!