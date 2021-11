Seguire una corretta alimentazione vuol dire assumere tutti quei micro e macronutrienti indispensabili per il benessere della nostra salute. Non esiste un alimento veramente completo, cioè in grado di soddisfare tutte le necessità nutritive dell’uomo. Per questo dobbiamo variare i cibi che mangiamo ogni giorno e abbinarli nel modo giusto. Ad esempio, questo comunissimo alimento abbinato al caffè mantiene il cervello attivo e la concentrazione al massimo.

Un condimento vegetale

Vitamine, sali minerali e fibre ci forniscono tutti gli elementi necessari per rimanere in salute e prevenire delle pericolose malattie. Sappiamo che mangiare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, potrebbe allungare la vita e aiutare il benessere psicofisico. Ma non solo, carne, pesce e altri alimenti contribuiscono a proteggere il nostro corpo.

Un alimento in particolare è considerato molto salutare. Parliamo dell’olio di mais, un olio di origine vegetale, estratto dal germe del seme di Zea Mays. Un condimento molto pubblicizzato e facilmente reperibile in commercio.

L’olio di mais si presenta rosso e scuro, ma dopo il processo di raffinazione assume il tipico colore dell’olio extravergine di oliva, e cioè giallognolo, chiaro e trasparente.

Secondo gli esperti, l’olio di mais sarebbe un ottimo alleato del cuore e aiuterebbe, anche, a ridurre il colesterolo cattivo (LDL). In particolare, l’acido linoleico, sarebbe indispensabile per il buon mantenimento dello stato di salute dell’organismo.

Costa pochi euro questo condimento salutare e privo di colesterolo che aiuterebbe a rallentare l’invecchiamento. Infatti l’olio di mais è un alimento molto ricco di vitamina E. Un nutriente in grado di contrastare i radicali liberi (responsabili dell’invecchiamento cellulare) e proteggere la salute della pelle.

L’olio di mais è un alimento molto calorico, contiene 900 calorie ogni 100 grammi. Quindi il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi al medico di fiducia per qualsiasi chiarimento sul suo utilizzo.

La funzione in cucina

In cucina, l’olio di mais, viene utilizzato come olio da tavola. Ma facciamo attenzione perché, come detto poc’anzi, questo prodotto ha un elevato contenuto di calorie, quindi se utilizzato come condimento, meglio non abbondare con le dosi.

È molto apprezzato, invece, come olio da usare per le fritture. Questo perché rende gli alimenti croccanti e più leggeri rispetto all’olio extravergine di oliva.

Grazie alle sue proprietà, in cosmetica viene utilizzato per idratare le pelli sensibili.