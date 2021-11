Soprattutto negli ultimi anni, complici i cambiamenti climatici e lo stato di salute del pianeta, si è verificato un incremento delle iniziative di sensibilizzazione a favore dell’ambiente.

Motivo per cui ci ritroviamo sempre più spesso a documentarci su come dare vita a innovative idee di riciclo o, più semplicemente, su come ridurre l’utilizzo quotidiano di plastica e altre sostanze inquinanti.

Come evitare gli sprechi di cibo

Numerosissimi anche i suggerimenti su come ridimensionare gli sprechi in fatto di cibo, un problema davvero molto comune e che non si può più ignorare.

Le bucce

Molti di noi ormai sanno, ad esempio, che le bucce di alcuni frutti, se non trattate, possono essere impiegate per creare golose marmellate (mela, pera).

Anche gli scarti di carne e pesce si adattano alla preparazione di brodi per insaporire il risotto.

Cibi scaduti

Al di là degli scarti, anche quando un alimento è scaduto può recuperare nuova “linfa vitale” e utilità anziché finire dritto nel bidone dell’umido.

È il caso dello yogurt che, mescolato ad altri ingredienti, quali ad esempio il miele, si trasforma in un’ottima maschera nutriente per i nostri capelli.

Insomma, gli escamotage per evitare sprechi e il conseguente impatto ambientale sono tantissimi.

Per risparmiare sulla spesa ed evitare gli sprechi alimentari basta scaricare queste utilissime applicazioni

Anche la tecnologia, tra l’altro, si adopera allo scopo.

Too Good To Go

La prima app è già molto diffusa nel Mondo e recentemente sta prendendo piede anche in Italia.

Si chiama Too Good To Go, letteralmente “troppo buono per essere buttato”, e nasce appunto dall’esigenza di salvare dalla pattumiera cibo di qualità, ma che a fine giornata è rimasto invenduto.

Il procedimento è davvero molto semplice: ciascun venditore aderente all’iniziativa compone delle confezioni con prodotti prossimi alla scadenza (ma non solo).

Tramite applicazione, il futuro acquirente ha modo di informarsi sul contenuto dei sacchetti e può prenotarli, beneficiando, così, di panificati, frutta o verdura a prezzi davvero irrisori.

My Foody

My Foody è, invece, l’app che coinvolge i supermercati, consentendo di mettere in offerta una selezione di prodotti a fine giornata, inclusi ovviamente quelli freschi o vicini alla scadenza.

La mappa ci permette di scoprire quali attività commerciali aderiscono al programma, proponendo prezzi scontati fino al 50%.

Indubbiamente, si tratta di una promozione molto conveniente per noi consumatori, che in questo modo abbiamo l’opportunità di fare la spesa praticamente a metà prezzo.

Bring The Food

Bring The Food non è stata ideata tanto per mettere in comunicazione esercenti e clienti, quanto piuttosto per sostenere i più bisognosi.

Sostanzialmente, utenti e attività commerciali usufruiscono dell’app per inserire una lista del cibo che vorrebbero donare e vengono così contattati dalle associazioni che si occupano delle persone più in difficoltà.

Il cibo è offerto a titolo totalmente gratuito e provvederà lo staff di BTF a ritirarlo.

Cosa stiamo aspettando a scaricarle? A volte, basta davvero un semplice clic per cambiare le cose.

Dunque, per risparmiare sulla spesa ed evitare gli sprechi alimentari basta scaricare queste utilissime applicazioni.

