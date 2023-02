Un lontano ricordo il gatto che graffia divano e porte con questi tiragraffi fai da te che adorerà

Il gatto ha l’abitudine di farsi le unghie su vari oggetti che gli capitano a tiro in casa: divano, mobili, porte e tende. Ci si trova così con arredi graffiati, rovinati e impresentabili. Possiamo però correre ai ripari creando dei tiragraffi a costo zero che lo soddisfino e che risultino appetibili per le sue zampe.

Il gatto graffia mobili e arredi per farsi le unghie, ossia per limarle e affilarle. È un’azione di routine della sua toeletta dunque. Vi è anche un altro motivo però, infatti rilascerebbe dei segnali olfattivi per marcare il territorio. Dati tali premesse si comprenderà come quindi rientri tra le azioni indispensabili per il micio di casa. Per evitare che possa graffiare i nostri oggetti possiamo utilizzare degli escamotage, quali ricoprirli con teli protettivi laddove possibile o spruzzarvi repellenti naturali.

Una soluzione comoda e definitiva potrebbe essere però fornire loro un apposito tiragraffi dove possa dare sfogo alle sue unghie. Possiamo acquistarlo ma anche crearlo con materiali presenti in casa. Basteranno poche e semplici istruzioni più qualche prezioso consiglio per far sì che diventi un lontano ricordo il gatto che graffia divano e porte.

Istruzioni per costruire 1 tiragraffi in cartone e 1 a colonna

Esistono diversi modi per creare un tiragraffi, uno dei più semplici da fare è uno basso realizzato interamente in cartone. Tutto ciò di cui avremo bisogno sarà una scatola e del cartone ondulato. Prendiamo il cartone ondulato e avvolgiamolo a spirale, dopo di che incolliamolo con la colla a caldo nella scatola. In alternativa possiamo creare tanti rettangoli o quadrati col cartone e incollarli prima leggermente tra loro e poi nella scatola.

Il gatto si farà le unghie sui bordi del cartone ondulato con molto piacere. Questo tiragraffi è ottimo se si ha poco spazio in casa, in più si potrà porre anche verticalmente contro gli arredi che solitamente graffia. Possiamo però realizzare un tiragraffi alto più ricercato che farà ancora più colpo sul nostro amico.

Finalmente sarà un lontano ricordo il gatto che graffia divano e porte

Ci serviranno dei tubi di plastica ramificati, tipo quelli della grondaia. Ricopriamo l’intera struttura con uno spago molto grosso: sarà sullo stesso che il gatto graffierà. Incolliamola poi su un cerchio di legno di un tronco o di cartone ricoperto di spago. A questo punto su uno dei rami potremmo fissare un quadrato di compensato e al di sopra una scatola dotata di fessura: i gatti le adorano. Su un altro ramo incolliamo un pezzo di corda non molto lungo, per evitare incidenti, al quale attaccheremo un pompon di lana o una palla di spago. Potrà divertirsi così a giocarvi.

Naturalmente possiamo arricchirlo ulteriormente con altri complementi che sappiamo gradisce. Ad esempio un topino di gomma, poiché dovrebbe essere un provetto cacciatore. I giochini lo attireranno maggiormente verso il tiragraffi e sono anche un modo per farlo svagare prima di dormire. Per abituarlo posizioniamo il tiragraffi in prossimità del suo letto e dei luoghi dove è solito farsi le unghie. Inoltre sarà bene strofinarvi e posizionarvi oggetti già usati da lui così da trasmettervi il suo odore. Sarà buona pratica poi premiarlo quando userà il tiragraffi.