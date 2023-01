Quanti soldi ha Giorgia Meloni e quanto guadagna da Presidente del Consiglio?

46 anni, è il primo Presidente del Consiglio donna in Italia. La sua per giunta è anche una vittoria schiacciante rispetto ai principali competitor alle scorse politiche del 2022. Scopriamo quanto guadagna adesso e quanto incassa negli anni passati.

Prima che se ne accorgessero gli italiani, ad apprezzarla sono gli americani. Infatti durante la partecipazione all’ultima Convention dei Conservatori USA ad Orlando (lo scorso febbraio) incamera applausi da stadio. Giorgia Meloni parla un inglese fluente e gli States le fanno l’occhiolino. Quasi una laica benedizione da parte del Continente che in Europa e in Italia in particolare, ha ancora un peso. Così, in linea con la tradizione che vede arrivare gli States sempre in anticipo su tutto, il clamore americano rappresenta il primo grande riflettore sulla bionda della Garbatella. Una sorta di alert che notifica agli esponenti dei partiti politici in Italia, che la giovane donna non va sottovalutata.

Il passato della donna tutto pepe

Giorgia Meloni nasce e cresce in un quartiere popolare di Roma. Durante la sua vita, manca la presenza del papà che pare che si sia separato dalla mamma quando questa era in attesa dell’attuale Presidente del Consiglio. Oggi molti si chiedono quanti soldi ha Giorgia Meloni considerando l’attuale posizione e la carriera politica che è di tutto rispetto. Ma procediamo per fasi. Da giovanissima la Meloni studia in un Istituto professionale ad indirizzo linguistico e si diploma con 60/60. Non si laurea però diverse testate giornalistiche riferiscono sia giornalista professionista. Negli anni della giovinezza non disdegna il lavoro tant’è che si trova anche a fare da baby-sitter alla figlia di Fiorello, quando era piccola.

Quanti soldi ha Giorgia Meloni, primo Presidente con lo stipendio da deputato

La sua passione per la politica emerge da sempre. A soli 15 anni aderisce al Fronte della Gioventù e la sua dedizione alla politica non si fermerà più. Per anni in forza nel centrodestra, nel 1992 fonda il partito Fratelli d’Italia. Da diversi anni la Meloni è deputata e da listino dovrebbe aver ricevuto un’indennità lorda di 11.703 € che corrispondono a poco più di 5.000 € al mese senza considerare i rimborsi e la diaria di oltre 3mila euro. Oggi da quel che si dice, pare la Meloni rinunci al compenso previsto per la carica di Presidente del Consiglio. Percepirebbe dunque un compenso da deputata per sua scelta. Secondo i bene informati, nel 2022 avrebbe portato a casa circa 150mila euro.

Il suo Patrimonio, da quel che è più o meno noto, comprende l’appartamento in cui vive a Roma con la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno. Non avrebbe partecipazioni societarie e pare non ci sia alcun interesse da parte sua per investimenti in azioni o obbligazioni.