Cosa succede se dormo con i capelli bagnati o legati in una coda di cavallo

Chi fa la doccia la sera molto spesso non asciuga i capelli per il troppo sonno oppure perché non vuole far rumore con il phon. Le nonne ci hanno sempre raccomandato di non andare a letto con i capelli bagnati altrimenti ci sarebbe toccato un brutto raffreddore. In realtà non ci sono prove del fatto che con i capelli bagnati si possa prendere un’infreddatura. Sicuramente però potremmo avere qualche inconveniente alla nostra chioma.

Cosa succede se dormo con i capelli bagnati e i danni che potremmo provocare

Il primo danno che potremmo arrecare alla nostra capigliatura se andiamo a letto senza un’asciugatura veloce è la rottura dello stelo.

Quando i capelli sono bagnati, le cuticole si aprono e lo stelo rimane senza protezione, vulnerabile. Basta poi l’attrito contro la federa del cuscino e il capello si spezza. In ogni caso è comunque consigliabile utilizzare una federa in raso o in seta perché riduce l’attrito e quindi anche la formazione di nodi o increspature.

Problemi con funghi e forfora

Quando il capo rimane bagnato, di notte, si agevola un ambiente caldo-umido, habitat ideale per la proliferazione dei batteri. Di conseguenza è come se aprissimo la porta a funghi o irrigazioni. Inoltre renderemo possibili fenomeni come la forfora. Sarebbe quindi indicato cambiare la federa almeno ogni due giorni proprio per evitare la cessione di batteri sviluppatisi nella notte. Assolutamente da evitare, poi, dormire con i capelli bagnati se abbiamo le extension perché potremmo ritrovarci con un groviglio indistricabile.

Perché non andare a letto con i capelli legati

In linea di massima tenere i capelli legati durante la notte non sarebbe così dannoso, al contrario gioverebbe alla pelle del viso. Con i capelli sciolti, il sebo prodotto dal cuoio capelluto durante la notte, entrerebbe in contatto con la pelle del viso. Questo andrebbe ad occludere i pori con il rischio persino di vederci esposti all’acne. Ci sono però alcune pettinature che facilitano la piega e non rovinano i capelli. Fra le acconciature la coda di cavallo sarebbe la più dannosa. L’elastico, infatti, eserciterebbe un’azione meccanica che indebolirebbe i capelli.

Come avere capelli ricci la mattina al risveglio

Le nonne utilizzavano questo espediente per avere capelli ricci al risveglio la mattina. Basterà legare i capelli in una treccia e chiudere l’estremità con un nastro di raso. Anche raccogliere la chioma in uno chignon potrebbe essere una soluzione pratica per svegliarsi con i boccoli. In questo caso sarebbe meglio l’utilizzo di elastici e forcine. Potremmo invece servirci di una bandana facendo così:

arrotoliamo i capelli attorno a loro stessi;

copriamo lo chignon con una bandana.

Ecco dunque cosa succede se dormo con i capelli bagnati o legati in una coda di cavallo.

