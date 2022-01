Grazie a parrucchieri come Kim Kardashian, da oggi potremo tutte essere eleganti e alla moda con questa semplicissima acconciatura. Su TikTok è diventato virale in brevissimo tempo un videotutorial dove il bravissimo hair stylist dimostra come realizzare il Messy Bun. Potremmo tradurre il Messy Bun come uno chignon alto e morbido. Si tratta di una pettinatura che si presta ad uno stile sbarazzino e casual, magari abbinato ad un dolcevita con jeans e ballerine. È però un raccolto talmente versatile che può essere la giusta pettinatura per una cena elegante. Inoltre questo hair style valorizza i colpi di sole e le meches. La semplicità disarmante dell’esecuzione lascia veramente allibiti. Vediamo allora in poche mosse come realizzare l’acconciatura più trendy e virale del momento.

È questa l’acconciatura del momento che impazza su TikTok adatta a tutte dai 30 ai 60 anni

Questo semplicissimo chignon alto può essere realizzato anche con capelli di media lunghezza. Lo chignon morbido di TikTok è indicato anche per chi abbia capelli fini perché riesce a dare il giusto volume. Tutto ciò che ci occorre sono due elastici per capelli e qualche forcina. Ecco quindi come procedere:

facciamo la riga a metà dalla fronte sino alla nuca. Dovremo dividere esattamente a metà la nostra chioma;

ora leghiamo le due parti in due codini posizionati nella parte superiore della testa; i due codini non dovranno essere laterali ma piuttosto centrali, vicini ma divisi dalla riga a metà.;

fermiamoci prima dell’ultimo giro di elastico che avvolge i codini. Non faremo passare tutta la ciocca nell’elastico ma solo l’80% della lunghezza in modo da formare un anello. Faremo lo stesso per entrambe i codini;

ora non ci resta che incrociare i due anelli passando uno all’interno dell’altro;

non ci resta che fissare con due forcine i due anelli incrociati e allargarne leggermente le ciocche con la punta del pettine;

completiamo l’acconciatura fissando le estremità dei codini sotto allo chignon con delle forcine;

fissiamo vaporizzando della lacca.

Se temiamo l’effetto peluria sulle tempie, non dobbiamo temere. Il famoso hair stylist utilizza uno spazzolino da denti inumidito per definire i capelli fini che crescono nella zona delle tempie, addolcendo i contorni del viso.

È questa l’acconciatura del momento che impazza su TikTok adatta a tutte dai 30 ai 60 anni e che si realizza in 2 minuti.

