Il tipo di tacco che sceglie Letizia di Spagna con il neuroma di Morton

La Reina di Spagna sceglie il tacco alto con plateau. Dalla Germania, dove la Reina è in viaggio di Stato, manda un messaggio a tutte le donne che come lei soffrono del neuroma di Morton. Si può essere eleganti nonostante il dolore al piede. La moglie del Re Felipe VI incanta tutti ancora una volta. Abito rosso lungo, che peraltro indossa per la seconda volta, orecchini da urlo con diamanti e rubini e sandalo con tacco e plateau.

La patologia, le cause e i sintomi

Dalla Spagna, dunque, ci arriva un tocco di classe nonostante il piede dolorante. Ed ecco il tipo di tacco che sceglie Letizia che da un po’ di tempo ha a che fare con il neuroma di Morton. Tale patologia riguarda l’ispessimento di un nervo tra il terzo e quarto dito del piede. Può riguardare uno o entrambi i piedi e normalmente ha origine dalla compressione dello stesso. Quindi, tra le cause scatenanti potrebbero esserci l’uso ripetuto e protratto di tacchi molto alti che comportano un carico maggiore del peso sull’avampiede. Ancora, l’alluce valgo, l’utilizzo di scarpe molto strette o una malformazione congenita.

Normalmente i sintomi sarebbero rinvenibili in un dolore acuto che si prova proprio in corrispondenza della pianta del piede e la sofferenza potrebbe essere tale che si è portati a togliersi le scarpe per trovare ristoro. La diagnosi precisa però spetta sempre all’ortopedico, così come potrebbe rivelarsi utile un’ecografia o una radiografia.

Ecco il tipo di tacco che sceglie Letizia la moglie del re Felipe VI in visita a Berlino

Letizia di Spagna in verità per tutto il periodo estivo che ci lasciamo alle spalle indossa spesso le ballerine oppure le espadrillas, scarpe tipiche della tradizione spagnola. E adesso ne comprendiamo il motivo, sebbene la bella Reina anche con scarpe basse o espadrillas riesce ad essere chic e raffinata. È probabile che per indossare adesso di nuovo il tacco, sebbene con plateau, la patologia potrebbe essere in terapia e quindi in miglioramento. Normalmente le strade da percorrere per curare il neuroma di Morton possono essere di tipo conservativo o chirurgico.

Nel primo caso normalmente si possono praticare infiltrazioni, sempre dietro prescrizione del medico specialista, utilizzare plantari specifici o eventualmente sottoporsi a cicli di fisioterapia mediante Tecar o Laser. Spetta sempre all’ortopedico decidere quale sia il percorso più idoneo da far intraprendere al paziente.

Nel caso di chirurgia, si tratta di un intervento microinvasivo. E per prevenire è opportuno calzare scarpe comode e non costringere le dita in punta. Un modo tra gli altri per guarire c’è e la mise di Letizia Ortiz dimostra che anche in presenza di disturbi che possono essere anche molto fastidiosi, si può optare per un look raffinato. Compreso di scarpe.

Lettura consigliata

Letizia Ortiz sceglie Zara e a New York indossa un abito che costa poco