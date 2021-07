Abbiamo già parlato della fantastica India nello scorso articolo. Un luogo incredibile, dove si sono incontrate diverse culture nei migliaia di anni di storia del Paese. Qui sono nate tre delle religioni che oggi conosciamo tutti: induismo, buddismo e jainismo. L’India è per eccellenza una terra di santi, di miracoli, di fede religiosa e di spiritualità.

Ovviamente non c’è solo quello. La metropoli Mumbai è la sede dell’immensa produzione cinematografica di Bollywood, che si contende il primato con la statunitense Hollywood, per quantità di film. In media ogni due giorni esce un nuovo film. Per le strade di Mumbai, e ovunque in India, le canzoni trasmesse alla radio sono canzoni dei film, che riempiono le orecchie e vengono cantate da chiunque.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Ma l’India è anche il paese degli enormi e bellissimi templi, riccamente scolpiti e decorati. Scopriamo i fantastici templi costruiti nelle profondità della roccia in questo Paese asiatico

Patrimonio dell’Umanità

Le Ajanta Caves (Grotte di Ajanta), si trovano, come le Grotte di Ellora, in Maharashtra, nel cuore dell’India. Sono vicine alle Ellora Caves, e tendenzialmente è un tour che si fa in un fine settimana. A disposizione c’è un pullman che porta da un sito all’altro.

A differenza delle Grotte di Ellora, le Grotte di Ajanta non hanno templi scavati nella roccia, ma qualcos’altro di altrettanto affascinante. Qui sono le pareti rocciose del fianco della montagna ad essere state scavate all’interno, costruendovi intere stanze. Sono dei templi sì, ma costruiti interamente dentro la roccia, dentro la montagna.

Scopriamo i fantastici templi costruiti nelle profondità della roccia in questo Paese asiatico

A cosa servivano queste grotte? Le grotte erano dei monasteri buddisti, e dei luoghi di culto. Il primo buddismo nacque proprio in India, per poi spostarsi in quasi tutta l’Asia.

Ora il buddismo in India è quasi totalmente sparito, ma rimangono ancora queste testimonianze di arte ed eterna bellezza.

Le stanze, oltre ad essere riccamente scolpite, in alcuni casi presentano anche delicati affreschi. Una vera meraviglia.