Gli orecchini sono tra gli accessori più amati della storia. E vanno bene davvero per tutti! Infatti, negli ultimi anni, sia uomini che donne amano accessoriare le proprie orecchie con degli orecchini. E anche vederli sulle orecchie dei bambini è molto comune. Che voi amiate quelli d’argento, d’oro, vintage o simpatici, gli orecchini vanno davvero bene per tutti. Ma a volte, come per tutto, capita che ci stufiamo di portarli. E quindi per qualche tempo il nostro orecchio rimane libero da gioielli. Ma cosa succede al buco per gli orecchini sui nostri lobi? Ovvio, si chiude. E cosa succede quando si provano a riaprire i buchi alle orecchie da adulti? Fate attenzione.

Riaprire i buchi sui lobi

Quando i buchi sui nostri lobi si chiudono, siamo tutti tranquilli nel poterli riaprire con un po’ di dolore. Ecco quindi il vecchio rimedio della nonna classico per questo tipo di evenienza. I buchi sono cicatrici che non si rimarginano. Quindi, una volta chiusi, si possono riaprire. Prendiamo un ago, del disinfettante e un po’ di alcol, trafiggiamo con forza e vediamo il sangue uscire. Et voilà. Il buco è riaperto!

Ma siamo davvero sicuri che questo sia il metodo migliore? Le cose non stanno proprio così. Non tutti infatti sanno che con questa operazione si rischiano conseguenze non da poco. Quando si trafigge il foro con questo tipo di azioni, si rischiano infezioni davvero gravi.

Qual è il metodo migliore per riaprire i buchi sulle orecchie da adulti?

Ma c’è un altro metodo per riaprire i buchi sulle orecchie da adulti. Se non volete farvi un secondo buco accanto all’altro, non preoccupatevi, non sarà necessario. Però per prima cosa posate ago e alcol. Non è quella la soluzione! Piuttosto, in questi casi, è meglio rivolgervi a un professionista. Le orecchie sono delle zone delicate del nostro corpo, e delle infezioni potrebbero causarci dei problemi. Per questo per proteggere la nostra salute, è necessario fare attenzione.

Quindi, ecco cosa succede quando si provano a riaprire i buchi alle orecchie da adulti. Fate attenzione quindi ai rimedi della nonna. Se sono delle soluzioni che spesso consigliamo, in questo caso è giusto invece prendersi cura di sé in un modo diverso.