Vi siete mai chiesti come bisogna pulire gli orecchini a casa, anche quelli con i diamanti?

Gli orecchini sono uno dei gioielli più amati da tantissime donne e ragazze. Il bijoux può essere grande, piccolo, oro, argento o colorato. La scelta del gioiello è sempre difficile. Molte volte ci si chiede se quel gioiello sia effettivamente giusto per il nostro viso oppure no. Ma una volta che si è trovato quello giusto nessuno lo vorrebbe dall’aspetto sporco, ma quando si tratta di orecchini la pulizia va ben oltre l’apparenza. I buchi alle orecchie sono sensibili e gli orecchini possono intrappolarvi sporcizia e batteri. Pulendoli regolarmente, manterrai la loro bellezza per gli anni a venire.

Come bisogna pulire gli orecchini a casa?

Come prima cosa da fare è lavarsi le mani per evitare che si diffondano i batteri (cosa che durante il coronavirus abbiamo imparato a fare). Bisogna tenerle sotto l’acqua calda corrente e poi strofinale bene con il sapone. Non trascurare l’area tra le dita e quella dei polsi e continua a strofinare per almeno 20 secondi. In seguito, asciugati le mani con un panno pulito. Lavare le mani serve a far sì che gli orecchini non si sporchino mentre li state lavando. Il secondo step è imbevere un batuffolo o un dischetto di cotone con l’acqua ossigenata. È un disinfettante capace di uccidere i batteri e di restituire agli orecchini la loro originale lucentezza. Strofina il cotone sugli orecchini per pulirli e disinfettarli. E come fase finale lasciali in ammollo per circa 10 minuti nell’acqua ossigenata.

E quelli preziosi come vanno lavati?

Per i gioielli preziosi, quindi con pietre o realizzati con metalli come l’argento, bisogna fare un po’ più di attenzione. Per pulire ad esempio gli orecchini con i diamanti è sufficiente il sapone per i piatti e dell’acqua calda. Sciogli un cucchiaino di detersivo per i piatti nell’acqua calda, quindi lascia gli orecchini di diamanti in ammollo per 3/4 minuti. Estraili dall’acqua usando un cucchiaio e poi strofinali delicatamente con uno spazzolino da denti dalle setole morbide. Rimettili di nuovo a bagno nell’acqua insaponata per un paio di minuti, poi trasferiscili in una ciotola piena di acqua fredda per risciacquarli. Gli orecchini d’argento invece è possibile lavarli con il bicarbonato.

Per pulire gli orecchini d’argento, per prima cosa rivesti una pirofila di vetro con la carta stagnola, con il lato lucente rivolto verso l’alto. Disponi gli orecchini sulla carta stagnola e poi riempi la pirofila di acqua calda, in modo che rimangano sommersi. A questo punto, spargi il bicarbonato nell’acqua finché non noti che si formano delle bollicine intorno agli orecchini. Lasciali in ammollo per un’ora, quindi trasferiscili in una ciotola piena di acqua pulita per risciacquarli e infine asciugali.