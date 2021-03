Cosa succede al nostro corpo se si trascorre troppo tempo seduti

La maggior parte delle persone passano molte ore seduti per necessità lavorative e se si trascorre troppo tempo in questa posizione succede che il nostro corpo può incorrere in seri problemi di salute.

Oltre alla vita lavorativa, tornando a casa, molto spesso si cerca il relax nella seduta di un divano o di una sedia a guardare il display del cellulare. Queste cattive abitudini devono essere cambiate subito se non si vuole incorrere in problemi di salute.

Cosa succede agli organi del nostro corpo se si trascorre troppo tempo seduti

Sono molti i problemi che possono insorgere se si sta trascorrendo troppo tempo seduti. Il nostro corpo compie delle funzioni quotidiane che aiutano il corretto funzionamento di alcuni organi. In assenza di un po’ di movimento muscolare, che può consistere anche in una passeggiata, si può andare incontro anche a dei problemi di salute importanti.

Uno di questi sono le malattie cardiache. Passare continuamente molto tempo seduti, senza concedersi un po’ di attività fisica, fa si che il nostro corpo non bruci il grasso e riduca il flusso sanguigno. Con queste condizioni, si possono verificare delle conseguenze come blocchi dei vasi cardiaci e l’aumento del colesterolo cattivo.

Anche il pancreas può risentire della cattiva abitudine di star seduti per tanto tempo. Il pancreas aiuta a immagazzinare il glucosio per produrre energia e allo stesso tempo regola la glicemia nel sangue producendo insulina. Se i muscoli del nostro corpo sono inattivi perché costantemente a riposo, non bruciano energia e non rispondono all’insulina che verrà prodotta sempre di più. La conseguenza di questo processo, può portare a dei gravi problemi tra cui il diabete che in casi gravi va a danneggiare l’organismo e aumenta l’incidenza di altre malattie gravi.

Altri problemi che possono insorgere quando si sta costantemente seduti è quello del tumore della mammella, del colon e dell’endometrio. La poca attività fisica aiuta a diminuire l’incidenza di queste

Alcune conseguenze dello stare t roppo tempo seduti

Oltre ai problemi che possono insorgere agli organi del corpo, stare troppo tempo seduti può favorire varie disfunzioni alle gambe.

Si possono avere problemi circolatori e le cause più evidenti sono il gonfiore alle caviglie, la comparsa di vene varicose e altre conseguenze simili.

si può indebolire il sistema scheletrico. Fare un po’ di attività fisica, passeggiare e se si può correre, aiuta a mantenersi in forma, ma soprattutto a ritardare la comparsa dell’osteoporosi.

anche i muscoli si indeboliscono quando non vengono utilizzati e a lungo andare si può avere una degenerazione muscolare.

anche la schiena e il collo ne risentono. I dolori frequenti in queste zone del corpo sono un campanello di allarme che dovrà farci alzare e camminare per qualche minuto per poi continuare quello che si stava facendo. Questi squilibri muscolari introdotti da posizioni inconsce non corrette, a lungo andare possono portare problemi alle articolazioni del collo e alla schiena.