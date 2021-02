Ridurre la fame e perdere peso senza accorgersene sarà un gioco da ragazzi con questa sana e vincente abitudine. Il segreto è racchiuso in una bevanda, l’acqua di orzo, che non ha nulla a che vedere con un’altra bevanda, il caffè d’orzo.

Bere 1 o 2 bicchieri di acqua di orzo, può aiutare il nostro metabolismo a funzionare meglio, ridurre lo stimolo della fame e di conseguenza avere una perdita di peso.

L’acqua di orzo è un ottimo alleato per chi vuole tenersi in forma senza dover faticare in diete impossibili che inducono a trasgredire continuamente. Un alimento del tutto naturale che può essere integrato nella dieta senza difficoltà o pregiudizi che darà ottimi risultati, associati ad una corretta alimentazione e perché no, un po’ di movimento fisico.

Inoltre introdurre anche dei buonissimi smoothies di frutta e verdura, può aiutare maggiormente a ritrovare la forma fisica senza alcun sforzo.

Come perdere peso senza accorgersene con questa abitudine sana e vincente

Bisogna tenere a mente che i cereali integrali come ad esempio il grano, il riso ed infine l’avena sono degli straordinari alleati per perdere peso, in quanto ricchi di fibre che aiutano il normale processo di digestione.

L’acqua di orzo ha molte proprietà positive come:

ridurre il colesterolo

indurre l’effetto diuretico

ridurre gli zuccheri nel sangue

purificare l’apparato digerente con le preziose fibre

purificare la pelle, soprattutto dall’acne

ottimo alleato per il sistema immunitario grazie alla presenza di antiossidanti e altri elementi

Introdurre questa buona e sana abitudine aiuterà non solo a ridurre la fame, ma anche ad equilibrare il nostro organismo tenendo a bada gli zuccheri e il colesterolo. Contribuirà a mantenere una forma fisica smagliante e sana migliorando la digestione con l’aiuto delle fibre che purificheranno l’intestino. Inoltre regolarizzando gli zuccheri nel sangue si ridurranno i picchi glicemici che inducono la fame e il senso di spossatezza.

L’acqua di orzo è molto facile da preparare, poiché è un semplice decotto di 30 g di chicchi di orzo in mezzo litro di acqua.