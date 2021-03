Sentirsi forti, energici ed in forma è il sogno di tutti. Non sempre, però, ci si sveglia con il piede giusto. Molto più spesso, infatti, le prime sensazioni che ci invadono, non appena apriamo gli occhi, sono stanchezza e sonnolenza. A questo può associarsi la pesantezza di una cena digerita male.

A tutto questo, però, c’è rimedio. In questo spazio, la Redazione ha raccolto le migliori cinque abitudini da adottare ogni mattina per migliorare il metabolismo ed acquisire più forza mentale e fisica.

Per avere una salute di ferro e velocizzare il metabolismo, in poco tempo, sono consigliati questi semplici e piccoli trucchi di benessere.

Il pompelmo

Buono e gustoso, il pompelmo possiede una scarsa quantità di calorie, pari a circa 26 ogni 100 grammi.

Inoltre, il succo di pompelmo contiene anche una buona quantità di fibre che permettono di sentirsi sazi più in fretta. Infine, la colecistochina, presente nell’alimento, incide sugli enzimi digestivi bloccando il senso di fame. Ottimo da servire a colazione accompagnato da un sano pancake o da frutta.

Uova in tavola!

I cibi proteici hanno bisogno di più energie da parte del corpo per essere metabolizzati. Per questo motivo è consigliato mangiare uova a colazione. Strapazzate o mescolate con altri ingredienti, le uova apporteranno immediatamente al corpo quella vitalità necessaria per affrontare la giornata. Intanto, sarà proprio l’uovo a far sforzare il metabolismo per essere digerito adeguatamente.

È sorprendente quanto facciano bene queste semplicissime abitudini per velocizzare il metabolismo. Le mele contro il colesterolo

Davvero consigliatissime per spuntini di metà mattinata, le mele sono un vero portento per regolare il colesterolo. Inoltre, saziano velocemente.

Caffè a colazione si o no?

Per dare una scossa al metabolismo anche il caffè può aiutare molto. Concessa una tazzina di caffè che aumenta l’adrenalina nel sangue e stimola la decomposizione del grasso.

10 minuti di movimento fisico

Basteranno anche solo 10 minuti ogni mattina. Una corsa sul posto o una serie di esercizi mirati per iniziare la giornata sciogliendo i muscoli e potenziando la circolazione.

