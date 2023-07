Cosa succede al nostro corpo quando mangiamo kiwi o avocado: differenze, dosi giuste e benefici

Tutta la frutta fa bene se inserita in un regime dietetico equilibrato che rispetti le giuste dosi giornaliere. Ogni frutto però ha proprietà diverse e spesso ci chiediamo al netto delle preferenze quale sia meglio mangiare. Vediamo le differenze tra 2 dei frutti che fanno più bene all’organismo. Cosa succede al nostro corpo quando li mangiamo?

Se ci sono 2 frutti che sono sempre consigliati dai nutrizionisti quelli sono kiwi e avocado. Il kiwi è ricco di vitamine e garantisce un buon transito intestinale grazie al quale è possibile abbassare i livelli del colesterolo. L’avocado è un frutto ricco di antiossidanti e la vitamina A ed E contenuta permette di apportare numerosi benefici alla pelle fungendo da rimedio anti invecchiamento. Nonostante siano entrambi alimenti sani è possibile fare una comparazione per scoprire le differenze e capire quale sia più salutare.

L’avocado contiene più minerali e più proteine e meno zuccheri. Su 100 grammi lo zucchero presente nei kiwi è di 9,99 grammi mentre nell’avocado solo 0,66 grammi. Il valore energetico dell’avocado è più di 2 volte maggiore rispetto al kiwi quindi anche se hanno entrambi valori invidiabili, l’avocado sarebbe da preferire. Pur essendo un frutto carnoso l’avocado non ha le stesse caratteristiche dei suoi simili italiani. Questo frutto tropicale infatti ha più vitamine, meno zuccheri e meno tocoferolo dei suoi pari categoria italiani come per esempio le mele.

Cosa succede al nostro corpo grazie a questi 2 alimenti

Cosa succede al nostro corpo quando mangiamo frutti prelibati e salutari come kiwi e avocado? Quando mangiamo kiwi sfruttiamo il suo potere antiossidante e la presenza delle fibre, del potassio e della vitamina C. Le vie respiratorie hanno un supporto, l’apparato cardiovascolare riceve un aiuto dall’azione combinata di potassio e polifenoli.

Gli acidi grassi monoinsaturi dell’avocado invece tengono basso il colesterolo, la polpa morbida è ricca di luteina per cui l’organismo viene protetto dalle infiammazioni. Nelle vene si verificano minori episodi di ossidazioni e il sangue viene trasportato con maggiore facilità da tutte le arterie più importanti e anche da quelle secondarie. Inoltre aumenta il senso di sazietà. Questi frutti sono ideali per gli spuntini che collegano un pasto con l’altro, tengono lontana la fame e ci aiutano a evitare cibi calorici e grassi. Per chi segue un regime alimentare controllato, possiamo dire che una dieta senza kiwi e avocado è senz’altro più povera.

Meglio non esagerare e variare

Come sempre è meglio non esagerare anche con tutto ciò che fa bene alla salute. Mangiare tutti i giorni kiwi e avocado è consigliato ma limitando la quantità. I kiwi ci danno molti benefici se consumati tutti i giorni, il nostro cuore sarà senz’altro più felice. Mangiamone però 2 di medie dimensioni e non andiamo oltre. Anche se è possibile arrivare fino a 4 frutti al giorno è meglio dare priorità a una dieta differenziata e consumare anche altri frutti.

Con l’avocado è meglio non esagerare con le dosi ma in questo caso il motivo non è la possibilità di variare ma il fatto che contiene tante calorie. I nutrizionisti consigliano 70 grammi al giorno per rispettare i parametrici dietetici e il rapporto tra calorie in entrata e in uscita. Contando che una porzione media di avocado corrisponde a 50 grammi, dovremmo mangiarne una porzione e mezza per rispettare i consigli dei nutrizionisti e rimanere sotto le 100 calorie.

