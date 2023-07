I colori di tendenza per pitturare le pareti di casa per il 2023: ecco cosa chiedere all’imbianchino secondo Martha Stewart

È estate e per molti è il periodo per dedicarsi a qualche lavoro in casa fai da te o affidandosi ad artigiani esperti. Se stai pensando di tinteggiare le pareti di alcune stanze, ecco le tendenze colore 2023.

Se hai deciso che è giunto il momento per rinnovare le pareti di casa ti diamo alcuni consigli sulle tendenze che l’industria del colore e i designer hanno scelto per quest’anno. Inoltre se opti per il bianco, ci sono effetti decorativi nuovi e facili da realizzare che possono essere un’alternativa al solito bianco.

I colori di tendenza per pitturare le pareti di casa per il 2023: abbinamenti decisi

Curiosando fra le novità delle aziende di produzione di vernici e pitture, si possono trovare davvero molti spunti. È ormai tradizione, sull’onda del Color of the Year di Pantone, che molti colorifici eleggano la propria palette dell’anno. Ad esempio il colorificio San Marco, propone 4 abbinamenti su cui giocare con pitture, arredi e tessuti. La prima gamma è caratterizzata dal giallo mattone con il verde salvia e un blu cielo quasi tendente al petrolio, di palese richiamo vintage. La seconda tripletta cromatica vede l’abbinamento fra beige, blu polveroso e il rosso spento tipico dei rivestimenti dei divani in pelle. Altra palette molto interessante è costituita da toni aranciati abbinati al vaniglia, ai rosa pallidi e al rosso terra.

Infine un omaggio al ritorno di moda del velluto, i colori tipici di questo tessuto hanno conquistato anche le pareti con bordeaux e viola spento accostati ad un verde simile al verde acqua. Minvax , leader nelle vernici per rivestimenti murali in legno, punta tutto sulla tonalità Aged Barrel ossia “botte invecchiata”, molto simile alla finitura di legno invecchiato opaca. Il colorificio Benjamin Moore propone per il 2022 un rosso aranciato che potremmo definire una via di mezzo fra un corallo e un terracotta. L’azienda di vernici per interni Behr ha scelto un caldo bianco ossia “il blank canvas” (tela bianca) ossia un bianco cremoso. Si tratta di colori matt ma decisamente più decisi e vigorosi delle tinte proposte negli anni post-pandemia quando le palette rilassanti ispirate alla natura avevano monopolizzato il mondo cromatico.

I colori di tendenza per le pareti secondo Martha Stewart

La regina degli hobby creativi degli USA, Marta Stewart ha tirato alcune conclusioni sul colori dell’anno direttamente dal suo seguitissimo blog. I rossi corposi come il mora o il merlot hanno scalzato il rosa cipria degli ultimi anni, dando forza e carattere alle stanze. I colori neutri non sono scomparsi ma sono diventati più caldi. I grigi metallici di moda fino a poco tempo fa hanno lasciato il posto al bianco crema, bianco sporco o sabbia.

Bianco ma “di spessore”

Se l’onda cromatica del 2023 non ti ha convinto e rimarrai fedele alla pittura bianca potrai sbizzarrirti con effetti decorativi davvero straordinari. Per primo citiamo l’innovativo venalegno, un rullo con striature in rilievo che riproduce le venature del legno ed è davvero perfetto per un tono su tono. Nei negozi di bricolage e negli e-commerce si possono trovare innumerevoli rulli decorativi che riproducono fantasie e disegni come se fossero carte da parati. Se infine volessi un effetto spugnato, il guanto dotato di spugna ci faciliterà il compito. Ecco dunque quali sono i colori di tendenza per pitturare le pareti di casa per il 2023.

