6 errori da evitare quando arrediamo la camera da letto, lo dicono gli interior design

Se stiamo rimodernando casa oppure solo la camera da letto dobbiamo fare attenzione a sfruttare al meglio lo spazio. Creare una camera che ci garantisca calma e tranquillità non è facile e gli errori che possiamo fare sono diversi. Gli esperti ci aiutano.

Il primo errore che non dovremmo fare riguarda il letto. Non deve essere toppo grande ma adeguato allo spazio che abbiamo a disposizione. Nella stanza vanno inseriti anche armadi, cassapanche o cassettiere e un letto oversize potrebbe intralciare, rendere scomodi i passaggi, sfasare gli incastri. Scegliamo il letto misurando attentamente lo spazio laterale e quello all’estremità e compriamone uno comodo ma anche non ingombrante.

Il secondo errore riguarda l’armadio. Probabilmente abbiamo tanta roba da sistemare nell’armadio. Se dividiamo l’appartamento con un’altra persona dobbiamo comprarne uno che contenga una quantità doppia di capi e vestiti. Quindi sarebbe un errore optare per eleganza e stile piuttosto che per capienza. Scegliamo l’armadio che contiene più roba in base allo spazio che abbiamo a disposizione e mettiamo in secondo piano la tipologia.

Un tocco in più

Tra i 6 errori da evitare quando arrediamo la camera da letto, uno dei più importanti riguarda la progettazione. Se stiamo rinnovando la camera diamo la giusta attenzione alle prese di corrente. Spesso nella progettazione iniziale sono sistemate nei punti sbagliati e non sono mai abbastanza. Gli interior design suggeriscono di fare un elenco degli oggetti che utilizziamo in camera e che necessitano di ricarica immaginando come la vivremo una volta finita. Mettiamo abbastanza prese da evitare sovraccarichi.

Anche se dobbiamo tenere come punto di riferimento lo spazio e la comodità non esageriamo eliminando tutti i rischi, potremmo rendere la nostra camera da letto piatta e poco interessante. Se abbiamo optato per colori neutri introduciamo un elemento di rottura, un oggetto che sia utile ma anche colorato e particolare. Una lampada, una piccola libreria o un divano fantasioso potrebbero arricchire l’arredamento senza rubare troppo spazio agli oggetti indispensabili.

6 errori da evitare quando arrediamo la camera da letto, l’importanza dello spazio

Il quinto errore che dovremmo evitare quando arrediamo una camera da letto ha a che fare con la sistemazione di una scrivania. Ricaviamo un angolo in cui lavorare al computer o sbrigare le pratiche burocratiche nella camera da letto solo se non possiamo in alcun modo ottenerlo da nessun altro punto della casa. Quando sistemiamo la scrivania in camera da letto facciamolo vicino a una finestra in modo che l’illuminazione sia ottimale, la scrivania va nel punto della camera in cui c’è più luce.

Gli interior design ci dicono, per finire, di non sprecare nessuno spazio ma di tenere sempre presente che l’equilibrio è fondamentale quando arrediamo. La camera non deve essere troppo piena, ma se abbiamo un angolo a disposizione sfruttiamolo. Potrebbe essere prezioso per il resto della casa inserendo un mobile in più, un punto luce ulteriore o una scarpiera. Libereremo così altro spazio nella casa da impiegare nella maniera più funzionale possibile.

