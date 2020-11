Cosa accade quando si priva completamente il corpo di zucchero raffinato o di canna? Questa domanda ha una risposta sorprendente, soprattutto se si pensa a quanto lo zucchero possa nuocere all’organismo.

È confermato che lo zucchero agisce come una droga sul corpo. Oltre a creare dipendenza, crea la base per l’accumulo di grassi e della comparsa di obesità, diabete e altre patologie pericolose. Esiste una dose consigliata decisa dall’OMS corrispondente al 10% dell’apporto calorico totale giornaliero.

La questione principale è che non si sta parlando solo di zucchero puro e bianco, ma anche di quello che si trova in succhi di frutta, yogurt, bevande, prodotti da forno. La differenza nasce dall’indice glicemico, ossia dall’indicatore della velocità con cui il glucosio viene trasformato in grasso. Ma cosa succede al corpo se per un mese intero non si mangiano zuccheri?

La dipendenza

Se si decidesse di privare totalmente il corpo di zuccheri (se non si tiene in considerazione il fruttosio contenuto nella frutta) si vedranno lentamente dei cambiamenti. Questi cambiamenti si riveleranno ogni giorno più consistenti, sia nel fisico che a livello mentale.

Quando una quantità anche minima di zucchero viene introdotta nel corpo, immediatamente si avvertirà la necessità di averne altro. Lo zucchero crea dipendenza si è detto. Per questa ragione il cervello (non tanto lo stomaco) si sentirà appagato solo dopo circa 20 minuti dall’ultima porzione di zucchero.

Una colazione a base di croissant e cappuccino zuccherato, non tarderà a fare sentire i morsi della fame proprio perché lo zucchero viene velocemente assorbito lasciando insoddisfatti. Solo un’ora dopo aver assunto zucchero, il corpo comincia a riprendere la sua energia.

Cosa succede al corpo se per un mese intero non si mangiano zuccheri?

Basta un giorno senza zucchero per consentire al corpo di trarre beneficio da cibi salutari. L’astensione da zucchero farà spazio a grassi buoni, fibre, proteine e vitamine.

Dopo circa tre giorni potrebbe accadere la cosiddetta “crisi d’astinenza”, proprio come una cera droga. La necessità di zucchero comincerà a farsi sentire e si potrebbe cadere in tentazione. Provare a sopperire con brodi dolci di carota, cipolla e zucca, somministrati in qualsiasi momento.

Il periodo peggiore è la prima settimana. Passata questa, il corpo avrà più energia e non sentirà particolari voglie di zucchero.

Ecco cosa succede al corpo se per un mese intero non si mangiano zuccheri: dopo un mese, la mente di coloro che non assumono zuccheri sarà brillante, limpida e sveglia. Il corpo avrà energie da regalare e l’organismo sarà totalmente disintossicato. Non si avvertirà il bisogno di assumere zuccheri e il peso corporeo sarà diminuito.

È bene comunque essere consapevoli che gli strappi alla regola esistono e non danno dipendenza. Concedersi ogni tanto un dolce tradizionale non farà tornare il proprio corpo alle vecchie abitudini.