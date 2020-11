Chiunque ha bisogno di avere un ricettario con almeno una ricetta dolce che non gli faccia avere il rimorso. Zuccheri e grassi prendono alla gola, ma non sono indicati per il benessere del corpo se in quantità eccessive. Eppure è possibile che anche le ricette più golose e tradizionali di dolci e dessert possa avere una versione “light”, ossia priva di preoccupazione per la propria linea e i grassi in eccesso.

La domenica è anche il giorno dove ci si dedica una colazione, anche merenda, diversa che prende quasi il gusto di un brunch. E quale ricetta migliore per il brunch che i tradizionali pancakes ma in questo caso in una versione “leggere”, con pochi e buoni grassi e senza zucchero aggiunto. Ecco l’imperdibile ricetta domenicale dei pancakes light e senza zucchero.

I pancakes per chi ama il benessere

Questa ricetta, sebbene sia nella versione light, non farà in alcun modo desiderare di aver scelto la ricetta tradizionale dei pancakes. Il procedimento è molto facile, non richiede una preparazione lunga e darà vita a una colazione espressa ed equilibrata. Un’altra particolarità è che la farina 00 viene sostituita da farina integrale che, a sua volta, si può cambiare con farina di avena o di altri cereali. In più, questi pancakes si adattano anche ad essere gustati con ingredienti salati, per gli amanti di colazioni sapide.

Ingredienti

80g di farina integrale:

100g di albumi;

125g di yogurt greco (o altro yogurt non troppo liquido);

2 cucchiai di latte;

2 cucchiai di miele;

1 cucchiaio di olio (preferibilmente di semi);

1 cucchiaino di polvere lievitante per dolci;

Mezzo cucchiaino di bicarbonato;

Baccello di vaniglia o polvere.

Procedimento

Per iniziare con l’imperdibile ricetta domenicale dei pancakes light e senza zucchero, bisogna prendere una ciotola capiente e mettere gli albumi. Con la frusta sbatterli con un pizzico di sale. Aggiungere yogurt, vaniglia, miele e olio (tutti gli ingredienti liquidi). Ottenuta una crema omogenea, aggiungiamo a pioggia la farina insieme a bicarbonato e lievito. Il latte andrà aggiunto a filo subito dopo. In questo modo si otterrà una sorta di impasto morbido e liscio, abbastanza liquido.

Ora è il momento di prendere un padellino non troppo grande e antiaderente. Versare un goccio di olio di semi e lasciarlo scaldare; fatto ciò, con l’aiuto di un mestolo, prendiamo una parte del composto e creiamo un disco grande quando il fondo del padellino. Dopo qualche minuto, compariranno delle bolle sulla superficie e sarà ora di girare il pancake. Cuocere per qualche altro minuto e riporre il pancake su un piatto da portata. Il piatto si riempirà velocemente di una pila di pancakes che potranno essere guarniti semplicemente con miele o yogurt o frutta fresca. L’imperdibile ricetta domenicale dei pancakes light e senza zucchero per riscoprire gli USA con leggerezza.