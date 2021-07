Come abbiamo accennato in questo articolo, esistono dei punti del nostro corpo che sono più sensibili di altri, soprattutto dove si incontrano i fasci muscolari. Oppure dove si trovano importanti centri nervosi nevralgici.

Alcune pratiche mediche orientali, ad esempio in Cina e in India, per millenni hanno utilizzato questi punti. E tutt’ora si utilizzano, rimanendo pratica millenaria e codificata. Ma cosa sono i segretissimi punti di pressione della medicina cinese, e a cosa servono?

In questo articolo scopriremo alcuni di questi punti, che vengono chiamati “punti di pressione” e capiremo come stimolarli per il nostro benessere.

I punti di pressione, centri fondamentali del nostro corpo

Sono centinaia questi punti di pressione, e corrono lungo tutto il corpo, sia sul fronte che sul retro. Sono i punti di collegamento dei cosiddetti “meridiani” della medicina cinese, o “nadi”, di quella indiana.

Queste culture credono che questi centri non siano solo fisici, ma anche energetici. Pensano, cioè, che attraverso questi punti fluisca l’energia del corpo, il “Qi”, o “Prana”. Stimolare questi punti è utile per il benessere fisico ed energetico del corpo, e anche per scopi definiti. Infatti, anche nelle arti marziali questi punti sono utilizzati per infliggere maggiori danni all’avversario.

Qui non prendiamo in considerazione l’utilizzo offensivo di questi punti, né tantomeno parleremo di punti pericolosi da stimolare.

Cosa sono e a cosa servono i segretissimi punti di pressione della medicina cinese

I punti di pressione vengono utilizzati anche per la pratica della digitopressione. Questa è una tecnica riabilitativa o curativa che utilizza la pressione focalizzata, o il massaggio di un certo punto, per ottenere effetti benefici sul nostro sistema corporeo.

Ad esempio, un certo punto della mano destra, tra pollice e indice, chiamato “LI 4” secondo la nomenclatura medica cinese, ha certi benefici. Questi benefici sono sia di natura fisica che di natura energetica. In particolare, stimolare questo punto aiuta a sbloccare le funzioni polmonari e a migliorare la circolazione del “Qi”.